就是不想繳解鎖金！父子密謀運摩托車險涉偷竊官司

2019-04-23 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市李姓男子去年探視老父親時，將摩托車停放在某大型社區前，隔天發現摩托車被社區警衛大鎖上扣，老父親出面處理未果，警衛仍強硬要求繳300元解鎖費。李姓父子不願妥協，趁深夜凌晨私聘小貨車，連車帶鎖將摩托車運走，蔑視舉動觸怒社區馮姓總幹事，指控李姓父子偷竊大鎖，但基隆地檢署偵結指出，摩托車價值明顯高於大鎖，李姓父子意在取車，偷竊罪嫌不足，不起訴。

檢警調查，李男去年11月12日將摩托車停放在該社區前，疑似違反住戶公約，被警衛上大鎖鎖車，直到隔日凌晨要離開時，才發現摩托車被扣，委請住在社區內的老父親出面協調，但警衛堅持要李男繳交300元罰款才願意解鎖，李男老父當場拒絕。

李姓父子不願繳納解鎖罰款，兩人密謀10幾分鐘，決定私下聘雇小貨車，趁暗夜將摩托車連同大鎖一併載走得逞，事後卻被社區馮姓總幹事控告偷竊。

李姓父子到案堅決否認偷竊犯行，辯稱「沒有偷大鎖的意思」，起因不願配合警衛繳納300元解鎖費，才會密謀載車。