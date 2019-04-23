「全台最貴停車場」順利拍出！112億5888萬得標

2019-04-23 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



位於台北市信義計畫區、台北101對面的D3土地，有「全台最貴停車場」之稱，因前幸福人壽董事長鄧文聰掏空公司資產，被法院查封法拍，一、二拍均流標，台北地方法院今天進行第三拍，底價為102億餘元，由元利建設、全聯實業董事長林敏雄以112億5888萬8889元得標，換算每坪金額約725萬元。

D3土地位於信義路五段、台北101大樓正對面，面積共1550多坪，因土地目前租給其他業者做為停車場使用，每月租金45萬元，租賃期間至明年，故依法拍定後不點交。「全台最貴停車場」歷經一拍底價160餘億、二拍底價128億餘元均流標後，今天進行第三拍程序，共有2名投標人，包括龍巖股份有限公司、元利建設公司，最後由元利建設得標，打敗龍巖。台北地方法院今天法院開標，由林敏雄的小兒子林弘人作為代理人，親自到法院處理得標事宜，但他並沒有對外發言。

法院指出，D3土地債權人新光銀行2017年8月14日聲請強制執行，法院查封土地，首次鑑價金額為145億餘元，但地主富創建設公司認為價格太低，再次委請鑑價，但鑑定價格較第一次低，為128億餘元。法院為保障當事人權益，以首次鑑價金額再加成，以160億5800元萬為第一次拍賣底價，創下法拍市場新高，但首拍無人投標。