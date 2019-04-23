「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子黃進鎰不滿被蔡姓宿敵多次毆打，他深感受辱便到五金行買水果刀尋仇，大喊「阿兆，我要讓你死」，拿刀朝蔡的大腿猛刺，直到路人見狀上前拿掃把拍掉刀，他才罷手。黃一、二審被依殺人罪判刑14年6月，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，黃進鎰（54歲）2017年7月在新北市三重信義公園無端遭蔡男毆打，他9月5日下午在信義公園又遇到蔡，蔡詢問「為什麼要告我傷害」，接著再對他拳打腳踢。黃不甘接連受辱，買刀報仇，他看到蔡站在花圃，拿刀往蔡的左大腿猛刺，蔡試圖反抗，黃再往對方身上亂殺，就算蔡倒在血泊中，黃仍不停手，直到王姓路人上前將刀拍掉。他在殺了人後，把水果刀藏在消防栓內，警方到他家拘人。而蔡豐兆因身上有6處致命傷，因凝血功能不良，休克死亡。

黃犯後坦承拿刀刺蔡，但否認有殺人念頭，供稱他買刀只是要教訓蔡，不是故意要讓蔡致死，當時呈現一片混亂，讓他沒有辦法控制，「我選擇腳來刺，因為他粗壯，我弱小，我只要傷他」，訴苦自己因吃虧和受到羞辱，才想教訓對方。

法院審理時，證人指出，案發當天蔡與4、5名女子聊天，黃剛好路過向蔡說「你欠我一條3千元的」，蔡嗆「如果你不告我，我怎麼會要花這3千元」，黃氣說「是你無緣無故打我，我告你也是剛好而已，你要賠償我醫藥費」，黃講完隨即挨揍。王說，曾聽到黃嚷著「我受不了了，要去買傢伙來殺他」。一審考量黃國中畢業、無業，家境貧寒，案發前又遭死者毆打，判他14年6月徒刑。