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法官法草案增特定團體外部評委 劍青檢改批

2019-04-23 11:13聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

立法院司法及法制委員會明、後天將審議法官法部分條文修正。民進黨立委尤美女提案修正《法官法》，降低法官、律師比例，將長期參與司改等議題的外部委員增至6位。劍青檢改今發聲明，公平訴訟是司法基石，請停止「利益衝突團體」介入法官評鑑。劍青認為，該草案版本對司法公正威脅及破壞性極大，且尚有諸多重大瑕疵，請立法院審慎修法，勿成破壞司法公正罪人。

除基層檢察官提出反對聲浪，由基層法官組成的「法官改革司法連線」也表明很在意草案爭點：「針對法律見解聲請評鑑」。認為關於法律見解得否評鑑，無論從核心領域理論、可避免理論、法官確信理論及禁止實質審查理論（其中以核心領域理論為法評會較多件決議曾提及），都應該得出不受評鑑的結論。大法官更在釋字228號做成不宜請求國家賠償、325號認為不受監察院調查，亦明顯可推導出針對法官法律見解進行評鑑，恐有違憲之虞。

劍青檢改聲明全文：

一、反對法官評鑑委員會改由少數特定團體人士綁定，更反對為其量身訂做「常設特任官」，避免司法遭人把持傾斜。

現行法下， 法官評鑑委員會由法官3人、檢察官1人、律師3人、學者及社會公正人士4人，共11人組成。其中，律師、學者及社會公正人士等「外部委員」佔7人，係過半數，尚屬合理。惟依尤美女委員草案版本，擬修正為：「長期參與司法改革、人權、公益或弱勢議題之非法律學者及社會團體代表6人組成。」此處所謂「長期參與司法改革議題 」云云，表面文字空泛，實際上長年為少數特定團體掌握話語權並以司改人士自居，另甚至有濫訴人、政論名嘴、司法關說者混充其中，如此設計缺乏公正客觀之篩選可行性，實難認同。

上述「社會團體代表委員」之產生方式，依尤美女委員草案版本，係先由「『社會團體』推舉長期參與司法改革、人權、公益或弱勢議題之非法律學者及社會團體代表」，再將該候選人名單送至立法院，由「立法院推舉11名至15名社會公正人士組成遴選委員會」，進行遴聘。

此處所謂有推舉權之「社會團體」，毫無設限，亦無設防，對高度要求司法公正性的法官評鑑機制而言，實為重大錯誤設計。前年司改國是會議籌備初期，便是由「社會團體」推薦委員代表，結果鬧出連「台南市象棋協會」都獲籌備單位邀請可以推薦的笑話，遭批黑箱作業的重大爭議，更可見該修法版本存在被特定人士濫用的重大瑕疵。

再者，「立法院推舉11名至15名社會公正人士組成遴選委員會」更是充滿玄機。立委充滿政治性格，自身涉刑民訴訟、協助司法關說者亦有之，由彼等合作推舉「11名至15名社會公正人士」，實屬不可想像之矛盾。推舉程序上，要用黨團協商、三讀通過還是院長獨裁，更令人費解。如此晦暗怪誕之機制，顯然大幅提高特定少數團體人士出線擔任法官評鑑委員之機會，提供渠等對法官個案施壓之可能性，或者造成法官畏懼渠等勢力甚或刻意討好之狀況，最後將造成訴訟當事人傾向尋找渠等友好人士擔任訴訟代理人，發生訴訟不公正之現象。

又該草案版本，上述6位「社會團體代表委員」，從中再挑出3人，連同律師、學者共5人成為常設「專任委員」，竟提供職等比照簡任第13職等之高官厚祿；此5人再選出「召集委員」1人，為「特任官」，「由司法院長提請總統任命之」，此等奉養無異圖利特定人士，絕不可採。而且，此種設計下，少數這幾位「社會團體代表委員」將以「專任委員」之姿，比法院院長更大，幾可凌駕全國法官之上，可以恣意評核法官，甚至可以評核為手段，對各地法官進行威嚇及施壓，而彼等有何民意基礎？有何權力來源之正當性？而此後更可想見其門庭若市，政商權貴、訴訟當事人、利害人士，必將趨之若鶩，賓客常滿。如此設計，未經深思熟慮，更將引發我國法治崩解及倒退，請立法院切莫貿然採行。

二、反對「利益衝突團體」繼續保有請求評鑑資格，應回歸擔任「法庭之友」之國際常態，維護司法公正。

依美國、加拿大等先進國家法制設計，民間社會團體僅能以「法庭之友」 （amici curiae）身分，參加訴訟，積極提供訴訟法律意見，促進國家改革。我國制度扭曲，缺乏「法庭之友」制度設計，導致民間社運團體改以請求法官評鑑團體之姿，潛入司法體系內部，演變成可以送請評鑑法官為要脅，取得其所欲之判決結果。

近年來，更有部分評鑑團體之律師成員，因掌握請求個案評鑑之權柄，在訴訟實務上相較於其他律師，已儼然形成特殊之族群，享有特別待遇，實質威脅司法之公正性，形成「利益衝突團體」之不公平現象，在法律圈早已受到詬病。現行法下「民間社會團體」能移送法官評鑑之資格，既屬錯誤，應予廢止，並另設「法庭之友」機制，容許多元之「民間社會團體」參加訴訟，方能真正促進國家進步。

然而，依尤美女委員草案版本，不僅不回歸「法庭之友」之設計，更變本加厲，擬又增加延攬少數特定團體加入，其修法草案總說明直接點名：「經常性業務與法官職務行使有所接觸之民間團體，如：法律扶助基金會、南洋台灣姊妹會、台灣國際勞工協會等外籍勞工、配偶扶助團體，亦因較明瞭法官品德操守等事項，得做為請求評鑑之團體，爰修正第35條第1項第5款，明定經常性業務與法官職務行使有所關聯之團體，經目的事業主管機關許可，即得請求個案評鑑。」此處設計不僅嚴重悖離法理，且為何舉該等團體為例，更啟人疑竇，所謂「與法官職務行使有所接觸之民間團體」，其標準為何？令人索解。

立法院尤美女

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