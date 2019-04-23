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法官法草案掀波瀾 法界批為特定司改團體量身定做

2019-04-23 11:06聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

立法院司法及法制委員會24、25日將審議法官法部分條文修正。過去有民間團體倡議提升法官評鑑的外部監督力道，民進黨立委尤美女提案，修正《法官法》使法官評鑑委員增設5名「專任委員」，另降低法官、律師比例，將長期參與司改等議題的外部委員增至6位。法界人士表示，利益團體應迴避，改增設法庭之友，否則「球員兼裁判」 情況下會造成律師市場不公平競爭，該版本草案簡直是為特定司改團體量身訂做的「肥貓條款」。

依《法官評鑑委員會組織規程》規定，現行委員成員包括法官3人、檢察官1人、律師3人、學者及社會公正人士4人。其中，律師、學者及社會公正人士等「外部委員」佔7人，屬過半數。

2017年司改國是會議決議要加強評鑑委員會調查職權、提升其外部性與獨立性及職務法庭透明度等，司法院提出草案擴大外部委員來源，由立法院、法務部、律師公會全聯會各推舉審、檢、辯以外4人，送司法院長遴選。

尤美女等人則提案，為讓非法律圈的外部人士佔多數，期待行使職權能採取更開放角度、取信於民，修正《法官法》第33條，將法官降至1人、律師2人，並明定1名法律學者。此外，外部委員部分，長期參與司法改革、人權、公益或弱勢議題的「非法律學者及社會團體代表」增至6名。

尤美女版指出，為符合性別主流化政策，明定成員性別比例，任一性別不得低於三分之一。為因應評鑑來源擴大，增設5名專任委員，明定召集委員由專任委員中產生，以提升評鑑委員會職能。

法界人士質疑，這簡直是「肥貓條款」，讓壟斷司改的特定團體「自肥」當特任官。況且，目前禁止人民直接聲請評鑑，需由特定機關及民間團體請求，已有律師明白對法院表示不滿，認為法官對該得提出請求的財團法人律師成員特別禮遇，未能公平指揮訴訟，該草案恐產生讓人質疑司法不公的空間。

尤美女立法院司法院

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