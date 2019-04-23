延後警官警員退休年紀引爭議 林岱樺急滅火

2019-04-23 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



民進黨籍立法委員林岱樺上周發文給警政署、高雄市警局等單位，建議修改警察人員警正以下員警的退休年齡，比照公務人員退休條件，以65歲為屆齡退休標準，引起基層員反彈。林岱樺昨晚立即在臉書上發文滅火，表示已請警政署暫停處理此政策討論。

林岱樺在4月16日發文給銓敘部、警政署及高雄市警局各單位，表示修改這項退休年齡標準，是因健保完備，「民眾平均年齡已超過80歲」，外勤的警察人員因認真執勤，雖年齡已59歲，仍生氣蓬勃，願意繼續奉獻，認為國營事業等單位，都已將選休年齡延長65歲，建議比照公務員屆齡退休改為65歲。

員警發現林的行文內容，引起不少人反彈，紛紛上臉書打臉。有人提及，基層員警平均壽命62.4歲，要上一個禮拜的大輪番，「是生理時鐘再（在）累你知道嗎？」，有人還要林岱樺「體驗1個月看看」。也有人提到，22歲左右開始從警，如果要到65歲才能退休，要工作43年左右，但依「公務人員年金改革」最高服務年資只有計算到40年，「退休金已被砍了近20%，現又要凹我們基層3至5年，這樣有良心嗎？」，還有人說向林反應的人應該是三線一星，不是一線三星。

由於反彈聲音不少，林岱樺昨晚在臉書滅火，表示一直持續走訪基層，聽到了很多警察同仁的心聲，才建議「放寬外勤官警60歲屆齡年限，比照公務人員65歲」，說明部分警員對於退休年限規定，有調整之期望，才向她陳情；她考量國人平均壽命逐年增長、國家醫療水平屬世界前段班，不排除警員有持續服務民眾的心力，才請警政署、銓敘部等相關機關研議「放寬」退休年限；若能放寬，讓警察審視自身體力、能力，可自由選擇是否願意繼續服務，絕非強迫到65歲才能退休。