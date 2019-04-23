親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
泰山雙童命案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

聲明全文／韓國瑜：此時此刻無法參加現行制度的初選

用文創牽繫眷村今昔：屏東勝利「星」村的重生

延後警官警員退休年紀引爭議 林岱樺急滅火

2019-04-23 10:51聯合報 記者林保光╱即時報導

民進黨籍立法委員林岱樺上周發文給警政署、高雄市警局等單位，建議修改警察人員警正以下員警的退休年齡，比照公務人員退休條件，以65歲為屆齡退休標準，引起基層員反彈。林岱樺昨晚立即在臉書上發文滅火，表示已請警政署暫停處理此政策討論。

林岱樺在4月16日發文給銓敘部、警政署及高雄市警局各單位，表示修改這項退休年齡標準，是因健保完備，「民眾平均年齡已超過80歲」，外勤的警察人員因認真執勤，雖年齡已59歲，仍生氣蓬勃，願意繼續奉獻，認為國營事業等單位，都已將選休年齡延長65歲，建議比照公務員屆齡退休改為65歲。

員警發現林的行文內容，引起不少人反彈，紛紛上臉書打臉。有人提及，基層員警平均壽命62.4歲，要上一個禮拜的大輪番，「是生理時鐘再（在）累你知道嗎？」，有人還要林岱樺「體驗1個月看看」。也有人提到，22歲左右開始從警，如果要到65歲才能退休，要工作43年左右，但依「公務人員年金改革」最高服務年資只有計算到40年，「退休金已被砍了近20%，現又要凹我們基層3至5年，這樣有良心嗎？」，還有人說向林反應的人應該是三線一星，不是一線三星。

由於反彈聲音不少，林岱樺昨晚在臉書滅火，表示一直持續走訪基層，聽到了很多警察同仁的心聲，才建議「放寬外勤官警60歲屆齡年限，比照公務人員65歲」，說明部分警員對於退休年限規定，有調整之期望，才向她陳情；她考量國人平均壽命逐年增長、國家醫療水平屬世界前段班，不排除警員有持續服務民眾的心力，才請警政署、銓敘部等相關機關研議「放寬」退休年限；若能放寬，讓警察審視自身體力、能力，可自由選擇是否願意繼續服務，絕非強迫到65歲才能退休。

她並留言，這項政策建議尚在研擬階段、此公文亦非法律修正提案，原期望以正式行文方式，與主管機關討論，尚未有定見，目前已請警政署暫停處理此政策討論。

林岱樺行文給警政署及高雄市警局等單位的內容一。圖／讀者提供
林岱樺行文給警政署及高雄市警局等單位的內容一。圖／讀者提供
分享
林岱樺昨晚在臉書上的說明。記者林保光／翻攝自林岱樺臉書
林岱樺昨晚在臉書上的說明。記者林保光／翻攝自林岱樺臉書
分享
林岱樺提出修改員警退休年齡到65歲，在臉書上引起基層員警反彈。圖／報系資料照片
林岱樺提出修改員警退休年齡到65歲，在臉書上引起基層員警反彈。圖／報系資料照片
分享
林岱樺行文給警政署及高雄市警局等單位的內容二。圖／讀者提供
林岱樺行文給警政署及高雄市警局等單位的內容二。圖／讀者提供
分享

林岱樺警察

相關新聞

女騎士為閃避貨車 不慎打滑摔車還滑行 一度沒生命跡象

2019-04-23 11:25

「全台最貴停車場」順利拍出！112億5888萬得標

2019-04-23 11:21

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

法官法草案增特定團體外部評委 劍青檢改批

2019-04-23 11:13

法官法草案掀波瀾 法界批為特定司改團體量身定做

2019-04-23 11:06

法官協會籲：莫成歷史罪人 法官法應堅守審判獨立

2019-04-23 10:56

關渡橋3男酒駕逆向對撞3女無辜車輛 共6人送醫

2019-04-23 10:05

上、下車緊抓拉環 乘客「3要」自保

2019-04-23 00:47

乘客沒防範摔死 公車司機判無罪

2019-04-23 00:39

低薪女員工 遭老闆壓榨凌虐

2019-04-23 00:22

2車競速 對手撞死人 他判9年半

2019-04-23 00:13

護理之家大火15死 起訴2護理人員 醫院表遺憾

2019-04-22 23:55

法官引「與惡」台詞 殺人犯判無期刑

2019-04-22 23:39

清朝舊律「推事」正名成法官 刑事訴訟法要統一了

2019-04-22 21:14

貌美的她謊稱是客運千金 連續詐財16起破3百萬

2019-04-22 20:21

南投議員曾振炎涉買票案 一審判當選有效

2019-04-22 18:45

影／法官用當紅電視劇台詞不判死 家屬：有想到我們感受？

2019-04-22 18:18

影／房客誘殺房東案 被害家屬希望法官判處凶嫌死刑

2019-04-22 17:16

退伍上士領不到母老人年金 竟持番刀殺妹

2019-04-22 15:41

客運急煞害死乘客？法官：乘客「自招危險」、司機無罪

2019-04-22 15:08

女中尉干擾隊長哺乳 兩度「問診開藥」又遭判刑

2019-04-22 14:39

台北醫院大火釀15死　院長、起火床墊的準備者均不起訴

2019-04-22 14:35

大火15死護理人員遭起訴 醫院：會是同仁最堅強後盾

2019-04-22 14:22

鐵棍「管教」兒打到骨折 父母起訴

2019-04-22 13:55

台北醫院護理之家大火15死 護理人員起訴原因出爐

2019-04-22 13:48

台北醫院大火護理師被訴 衛福部：感到衝擊、遺憾

2019-04-22 13:43

女星前男友性侵13歲混血少女 今要入獄卻未現身

2019-04-22 13:30

救護車遭機車撞上都判刑 駕駛怨:這什麼世界啊

2019-04-22 13:25

咬傷警察被判無罪 警政署：嚴正執法無需退卻

2019-04-22 13:09

房客殺房東判無期 法官以「我們與惡的距離」盼他檢討

2019-04-22 12:48

台北醫院大火釀15死 護理師、代理護理長起訴

2019-04-22 12:38

女醫師懷疑當外科醫生丈夫花心 查出與女護士親密

2019-04-22 12:06

高雄男買刮刮樂出奧步 「幫我倒刮」竟摸走百張

2019-04-22 11:59

一次收8張裁決書遇詐騙？ 新北採總歸戶寄送省百萬

2019-04-22 11:47

司法亂象！地檢署的巨嬰客戶與他們的馬桶

2019-04-22 11:41

遭老闆痛毆逼簽240萬本票 可憐女職員月薪2萬不敢離職

2019-04-22 11:31

離職員工穿背心 重返捷運工地偷電線被抓包

2019-04-22 11:28

朋友酒駕逆向撞死老夫妻 他一起尬車也要關9年半

2019-04-22 11:12

董娘被擄引院檢互槓 內勤檢察官：不樂見衍生院檢對立

2019-04-22 11:05
看更多

熱門文章

消防隊女隊員偷情分隊長 役男偷拍威脅「比照辦理」

2019-04-22 15:56

台鐵下午輾斃行人 西線不通

2019-04-22 15:17

影／姊弟陳屍失聯父最後身影曝光 三芝喝咖啡後走向海邊

2019-04-22 18:21

警察涉毒再一樁 台北波麗士小編遭搜出安毒

2019-04-22 14:00

遭老闆痛毆逼簽240萬本票 可憐女職員月薪2萬不敢離職

2019-04-22 11:31

台北醫院大火釀15死 護理師、代理護理長起訴

2019-04-22 12:38

台北市警察局警官攜毒被逮！兩大過免職

2019-04-22 14:14

拿哥哥的空氣槍來玩 弟弟慘遭射穿心臟死亡

2019-04-23 09:25

泰山小姊弟雙屍命案 生父昨晚疑似搭車到淺水灣

2019-04-22 12:50

飯店35K徵櫃台人員要「會靈知」 她驚：要觀落陰嗎？

2019-04-22 20:26

台北醫院大火護理師被訴 衛福部：感到衝擊、遺憾

2019-04-22 13:43

影／法官用當紅電視劇台詞不判死 家屬：有想到我們感受？

2019-04-22 18:18

大一生宿舍自縊身亡 東華大學發關懷信輔導學生

2019-04-22 21:53

美貌女員工控告老闆強暴 她不該「漱口」證物沒了

2019-04-22 14:36

國道一號轎車撞護欄2人抛出車外 男死女送醫

2019-04-22 23:43

姊弟命案 父親曾認同：只要孩子的生命健康存在，足矣

2019-04-22 14:43

女星前男友性侵13歲混血少女 今要入獄卻未現身

2019-04-22 13:30

台北醫院護理之家大火15死 護理人員起訴原因出爐

2019-04-22 13:48

離奇車禍！婦人騎機車大橋撞護欄 脖子破洞慘死

2019-04-22 18:41

影／台南拖吊司機飆罵隨車員警 竟然是因為拖不到車

2019-04-22 16:20

路人繳費缺5元 她善心解燃眉之急獲無價謝禮

2019-04-22 14:44

「你怎麼那麼傻？」 萬里浮屍父親看到兒子悲慟哭喊

2019-04-23 09:56

影／小姊弟陳屍家中 父疑現蹤三芝淺水灣

2019-04-22 15:55

惡夫家暴30年 老婆聽他訓話得「立正站好、3分鐘出汗」

2019-04-23 07:42

小姊弟生父被目擊劇烈嘔吐 步向沙灘失蹤

2019-04-22 23:53

女中尉干擾隊長哺乳 兩度「問診開藥」又遭判刑

2019-04-22 14:39

男子酒吧口角憤縱火 永和警24小時內迅速破案

2019-04-22 17:13

為約網愛 阿帕契601旅戰隊士官 營區穿迷彩服拍露鳥照

2019-04-23 09:53

父摸11歲兒生殖器笑說「變大可結婚」 遭判3年4月

2019-04-22 19:33

「臺北波麗士」小編警吸安被抓 北檢諭令以1萬元交保

2019-04-22 14:25

女醫師懷疑當外科醫生丈夫花心 查出與女護士親密

2019-04-22 12:06

影／台鐵嘉義輾斃男性行人 遺體屍塊散落鐵軌旁

2019-04-22 16:17

影／台中公車、聯結車、大貨車連環撞 3人受傷

2019-04-23 10:46

救護車遭機車撞上都判刑 駕駛怨:這什麼世界啊

2019-04-22 13:25

重機上國道 不及攔截就撞死

2019-04-23 00:27

退伍上士領不到母老人年金 竟持番刀殺妹

2019-04-22 15:41

台中西區華美街民宅火警 獨居婦人葬身火窟

2019-04-22 21:52

貌美的她謊稱是客運千金 連續詐財16起破3百萬

2019-04-22 20:21

大林鎮長急需借錢快匯款？大林農會行員機警反詐騙

2019-04-22 14:23

地下匯兌經手30億元 服飾貿易負責人再度遭搜索

2019-04-22 15:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top