6度酒駕車禍癱 留下未繳清罰單債務女兒扛

2019-04-22 23:34 中央社 新北22日電



新北市50歲周姓男子原為家中經濟支柱，去年他因6度酒駕，車禍致半身癱瘓，只能臥病在床，留下罰金等超過10萬元債務由女兒扛下。行政執行署新北分署允助申請社會救助金，並讓周家分期繳納。

新北分署指出，原本在板橋經營麵攤的周男，染上酒癮後多次酒駕，民國99年12月周男第1次因酒駕被抓，法官顧念他是初犯，且為一家經濟支柱，輕判罰金新台幣5萬元。

不料周男並未因此學到教訓，103年9月再度因酒駕被警察攔檢，遭法官判有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，周男繳清罰金後，105年11月又再度酒駕，同樣遭判有期徒刑4個月，易科罰金外，多了併科罰金1萬元。

繳清罰金的周男106年6月第4度酒駕上路，被逮後拒絕酒測，被開處罰單9萬元，沒想到周男107年2月，改酒後騎腳踏車上路，因拒絕酒測被開了1200元罰單，去年周男6度酒駕，卻發生車禍導致下半身癱瘓，從此只能臥病在床。

新北分署表示，周男發生車禍之後，一家人的生計陷入危機，不僅房貸繳不出來，連女兒的學貸也無法支付，接連被銀行向法院聲請支付命令及拍賣不動產。

同時周男因屢次酒駕及無照駕駛等被開的交通違規罰單都未繳清，又積欠105年及106年的地價稅、107年汽機車燃料使用費等，累積尚欠14萬2580元，被陸續移送法務部行政執行署新北分署執行。

周男的女兒接到新北分署的通知後，本月18日到場幫爸爸繳了1萬元，並哭著解釋因爸爸酒駕造成家裡的經濟狀況出問題，「但最艱困的時候都熬過去了」，她已經找到工作，一定會來繳清欠款，請執行人員給她一點時間處理。

新北分署執行人員日前上門查封周男名下位於新北市土城區的不動產，一進門就看到癱瘓在床、面黃肌瘦的周男，及在一旁照顧他的妻子，讓人看了十分心酸。

新北分署除了表示會協助周家轉介申請社會救助金外，也將對此案採取最寬緩的態度，讓周家分期繳納，也盼民眾能引以為借鏡，不要酒後駕車，以免追悔莫及。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康