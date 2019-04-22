貌美的她謊稱是客運千金 連續詐財16起破3百萬

2019-04-22 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄蔡姓女子遭控謊稱是客運公司千金，以一句「生子而與家中不睦」，讓受害陸姓男子深信身分，但她竟買保時捷跑車後立即質押，詐走貸款，還涉及多起詐騙案，更冒名到多家通訊行申辦門號，詐走iPhone手機。橋頭地院審理後，依犯偽造文書、詐欺取財等16罪，判蔡女4年徒刑，其中2年得易科罰金，可上訴。

據了解，蔡姓女子外型貌美，卻有多項詐欺、偽造文書前科，曾有受害者出面投訴遭騙。判決指出，2015年9月蔡女遇上國小同學陸姓男子，她謊稱是客運業千金「因生子而與家中不睦」，接著假意願花200萬元買保時捷，沒想到隨即將該車辦理質押，將130萬交車貸、私吞20萬，蔡女還協助陸代辦汽車保險，偽造假保單騙走60萬保費，另陪他到銀行開戶，偷領走24萬存款。

蔡女也以類似手法欺騙獄友阮女要避免帳戶遭凍結，代為保管帳戶及信用卡，結果拿去私人花用；蔡女另涉修車未付錢、假賣車卻拒絕過戶等詐騙案件。

此外，2016年間，她冒名受公司負責人之託，甚至自稱就是老闆，偽刻印鑑後到遠傳、亞太及通訊行申辦門號，並以搭門號折扣低價得手iPhone6S或6S PLUS共12支、NOTE5有1支。