法扶：我們與惡的距離 詮釋審判意義

2019-04-22 19:09 中央社 台北22日電



《我們與惡的距離》劇照。 圖／公共電視提供 分享 facebook

公視「我們與惡的距離」引起話題，法律扶助基金會執行長周漢威表示，民眾可藉由觀看本劇，重新思考何謂犯罪、審判的意義及律師的工作。

公共電視「我們與惡的距離」近來引起話題，片中探討無差別殺人事件加害者及受害者家屬心境，反思媒體現象，也演繹精神疾病患者面臨的社會處境。藝人吳慷仁飾演專門替重大犯罪者辯護的法扶律師，他在劇中不斷替加害者找尋背後的動機與真相。

周漢威表示，感謝劇組對法扶的重視，讓民眾藉由本劇重新了解犯罪成因及律師的工作。

他表示，法扶律師除了為無資力者辯護，對象還包括國家起訴的重罪當事人，尤其是死刑案件的辯護，法扶律師面對的困難除了社會上的壓力，更常常需要面對當事人不願意或無法配合的情況，「與惡」劇中的律師面對的就是這樣的問題。

周漢威指出，劇組非常用心，提供好的面向，讓民眾思考審判的意義，以及國家為何要指派律師幫「壞人」辯護。審判並非單純的處理一個已發生的法律事件，案子產生有很多面向，律師不僅是為當事人辯護，也要透過審判程序找出社會出了什麼問題。

他表示，法律扶助的精神並非只是形式上提供一個律師、一個人型立牌，而是要提供被告實質有效的辯護。