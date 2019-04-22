南投議員曾振炎涉買票案 一審判當選有效

2019-04-22 18:45 中央社 南投縣22日電



南投縣議員曾振炎被控涉嫌透過友人買票，南投地檢署去年12月提起當選無效之訴，南投地方法院審理認為，無曾振炎行賄直接證據，駁回檢方當選無效之訴。全案可上訴。

南投地方檢察署認為，曾振炎透過友人以每票新台幣1000元向選民買票，去年11月曾振炎當選後，檢方於12月提起當選無效之訴，南投地方法院一審判決主文「原告之訴駁回」，也就是曾振炎當選有效。南投地檢署表示，收到判決書後再研究上訴事宜。

根據南投地方法院民事判決裁判書，原告南投地檢署主張，曾振炎的曾姓友人為使曾振炎順利當選，欲以每票500元向一名林姓選民買票，遭拒後再加碼為1000元，但仍遭林姓選民婉拒，曾姓友人隔天再到同一地點，以1000元向另一名陳姓婦人買票，陳女明知這筆錢是約定不正行使投票權對價仍收受，但後來捐給廟宇。

曾振炎答辯表示，否認要求曾姓友人幫忙買票，為何交付1000元給選民，他不清楚；檢方以曾姓友人收入微薄，推定賄款是他給的，純屬臆測；友人在羈押庭供稱金錢由他提供，但友人在偵查庭否認與曾振炎有關，顯見友人當初為求交保，把責任推給他。

選舉法庭判斷，曾姓友人交付賄款、林姓選民拒絕、陳姓婦人收受，採信為真實，但原告南投地檢署所舉事證，無法證明被告曾振炎行賄，此案曾姓友人、林姓及陳姓選民警訊及偵查中，都未證稱行賄行為被告曾振炎共同參與、同意、明知而允許、可得知而容認事實，沒有足以認定曾振炎行賄的直接證據。