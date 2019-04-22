影／房客誘殺房東案 被害家屬希望法官判處凶嫌死刑

2019-04-22 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南地院法官審理男子陳夆典涉嫌誘殺余姓房東案，在判決註記引用電視劇「我們與惡的距離」台詞，引起民眾熱烈討論；被害人女兒在審理時稱，她父親受到殘忍手段殺害，並棄屍偏僻水溝，天倫遭剝奪痛苦，母親得到重大創傷後症後群，盼法院對凶嫌處以死刑，以告慰亡靈。

台南地方法院刑庭發言人林臻嫻說，註記是法官審理此案近一年心得，法官認為此案無論是對被害人家屬造成難以彌補的傷害，被告凶嫌家屬也不樂發生這種事，對雙方都造成傷痛；法官在法庭上看到被害人家屬心情沮喪，及凶嫌母親當場落淚，才以電視劇台詞來貼切形容當時心情。

電視劇「我們與惡的距離」正火紅，台南地院法官審理男子陳夆典涉嫌誘殺余姓房東案，引用此劇提及「全天下沒有一個爸爸媽媽要花廿年去養一個殺人犯」，判處陳應執行無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。法官希望陳深自檢討，設法彌補傷害。

台南地方法院刑庭發言人林臻嫻說，此案被害人家希望判處凶嫌死刑，但凶嫌家屬和辯護人不希望判處極刑，法官知道判決結果無法讓人滿意，因此以註記在判決末端方式，告訴雙方家屬法官心情。

林臻嫻表示，法官認為此電視劇是台灣近年來少數優質電視劇，引起大家重新思考，什麼善，什麼事惡，此電視劇與司法相關，值得身為司法人參考，並以註記在判決書末端方式，要和大家分享法官心情。