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傳中資買體感大廠持股 業者與高市檢調都否認

2019-04-22 16:15中央社 高雄22日電

媒體即時新聞今天報導，中資違法買進體感遊戲大廠智崴資訊科技公司持股。包括業者聲明報導「子虛烏有」、雄檢表明並無偵辦此案、高雄市調查處則表示「無相關資訊奉告」。

高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝說，目前偵辦案件中並無此案。媒體點名辦案的調查局高雄市調查處則表示，偵處經濟犯罪原本就是所轄職掌，對於媒體報導內容，無資訊可奉告。

智崴總經理室特助彭彥倫受訪表示，這則報導完「完全全無中生有」，據他所知公司沒有被檢調單位調查和被搜索。公司高層十分生氣，已發布重大訊息澄清報導是子虛烏有，對公司造成傷害。

彭彥倫指出，智崴是研製飛行劇院體感遊戲的大廠，曾發表多款體感遊戲，多名政要首長都曾參觀體驗，公司高層仍是最大持股股東。

對於被影射具有建造潛水艇模擬駕駛艙等技術，彭彥倫說，看到報導也嚇一跳，潛水艇或潛艦是相當高科技技術和國防機密，智崴沒這麼厲害有開發建造潛水艇模擬駕駛艙等技術，產品主要是研製體感模擬技術遊戲娛樂用途，也沒有經營權和持股異常等問題。

媒體即時新聞報導「據讀者爆料指出，有新華社背景的中資，透過地下匯兌，自香港匯進約5億元新台幣，大買上市公司智崴（5263）股票，由於智崴具備設計建造各種模擬器的技術，包含輪船、飛機及潛艇等，熟悉內情人士認為，中資大買智崴的動機顯然並不單純。」

高雄市上市公司香港
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