退伍上士領不到母老人年金 竟持番刀殺妹

2019-04-22 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄一名退伍士官向姓男子去年9月領不到母親的老人年金及補助款等，大怒之下，竟涉嫌持番刀砍向胞妹的臉、肩及胸部，造成她左眼失明且多處穿刺傷險死，向行凶後更嗆母親「妳女兒死了，兒子也要被抓去關，這樣妳滿意了吧」，隨即前往派出所自首。全案高雄地院審理後，依殺人未遂等罪判8年徒刑，可上訴。

判決指出，未婚的向姓男子（51歲）為陸軍士官班畢業，1993年當到上士退伍，退伍金50萬元也都借人或花光，另因高血壓無法正常工作，只能打零工，案發前8、9個月，都拿母親提款卡，領取戶頭的老人年金、中低收入戶補助款。

向姓男子認為母親的補助款有一半是他的，不料去年9月28日，他發覺提款卡無法領錢，得知是胞妹去辦理停卡，當天下午4點持番刀進妹妹房內質問，並怒嗆「妳讓我活不下去，我也不讓妳活」，朝向女臉、肩及胸部猛砍多刀，造成她身體切割、穿刺傷、左側肩胛骨開放性骨折、左眼球破裂失明；向母見狀趕緊制止，也遭他怒推倒地不起，頭皮撕裂傷及血腫。

向姓男子停手還嗆母親「妳女兒死了，妳兒子也要被抓去關了，這樣妳滿意了吧」，並把番刀插進電視櫃上，自行前往苓雅分局福德二路所，向值班員警稱「我殺了我媽媽及妹妹，我帶你們去現場」，警方趕緊跟著他前往母、妹住處，通報消防隊協助送醫。

向姓男子自白犯行，承認之前與妹妹就為了很多事情不合，「當下有要置她於死的念頭，至於會不會死亡，我就不管了」、「後來媽媽大喊不要再砍了，並出手阻擋我，我反手一撥，造成媽媽跌倒」。

向的母親出庭證稱，兒子會行凶，是因懷疑錢被女兒領走；向女也說「我認為他（指向姓男子）已花了這麼久母親的錢，應該已經夠了，因此更換該卡」、「但他認為我無權過問此事，因而引起殺機」。

合議庭勘驗做案的番刀，鏽蝕且刀刃佈滿缺口、不甚鋒利，還能造成嚴重傷勢，認定向姓男子有殺人犯意，不過他審理時雖說後悔，卻又表示「她們之前給我的痛苦並不亞於我這次砍她的痛苦」，犯後仍未和解。