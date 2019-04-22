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客運急煞害死乘客？法官：乘客「自招危險」、司機無罪

2019-04-22 15:08聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆市李姓男子3年前搭乘基隆客運，上車後遲遲沒就座，僅將隨身物品放置座椅，自己則站在走道、輕倚靠椅背支撐，還出手調整冷氣出風口；不料客運前方摩托車猛然減速，余姓司機配合煞車時，李男卻重心不穩跌倒，頭部重創致腦出血，併發中樞神經休克死亡。基隆地檢署再議依業務過失致死起訴余姓司機，但基隆地方法院審結，認定是李男「自招危險」，余姓司機獲判無罪。

該輛肇事客運依路線開往終點站安樂路一段，余姓司機當庭供稱，沒注意李姓乘客一直未就座，沿市區忠一路右轉孝二路時，車前2輛靠站載客的公車擋道，打算切換至外側車道，但前方摩托車又猛然減速並偏移，余姓司機判斷，若再不減速，恐怕會撞上去，才按喇叭警示，並輕踩煞車減速，他堅稱「車速並不快」，否認業務過失。

檢警調查，肇事客運行駛接近忠一路、孝二路口時，時速僅有30公里，事發時車速已緩降為28公里。經勘驗車內監視錄影像，發現余姓駕駛確無「急煞」，當時車內還有另名乘客靠著車窗補眠，煞車減速時，該名乘客仍平穩無事，並沒有出現外力干擾、受驚等情況，頭部、身體也無前傾後仰、或搖晃不穩，足以判斷當時客運並無「急煞」情節。

檢警再追查發現，李男從「仁祥醫院」站上車後，一路直朝後方座位前進，選定左側第2列座位後，先將隨身手提包、塑膠袋擱置在座位上，但自己仍未就座，反而站在走道上，伸出右手調整車窗上方冷氣出風口，之後又略微彎身整理座位上的隨身物品。

說時遲、那時快，客運煞車，李男重心不穩，往前衝至公車投幣箱附近跌倒，再一頭撞上公車地板處凸起物，導致腦出血、左小腿腔室症候群，導致中樞神經休克，急救多日宣告死亡。

基隆地方法院法官指出，李男並非無座位可坐，若當時李男及早就座、或站立時緊握黑色牢靠扶桿，應不至於踉蹌跌倒，判斷是乘客「自招危險」，有違客運運送契約約定「穩握扶桿」、「勿隨意走動」等契約義務。

法官審理時再指出，余姓駕駛確實未急踩煞車，行為已屬「穩妥」，難認有能注意而不注意過失，無法要求余姓司機負過失責任，余姓司機獲判無罪，全案可上訴。

余姓司機3年前載客時，因前方摩托車突然減速而配合煞車，但車內一名李姓乘客未入座、...
余姓司機3年前載客時，因前方摩托車突然減速而配合煞車，但車內一名李姓乘客未入座、又未緊抓扶桿，導致重心不穩跌倒，余姓司機被依業務過失致死起訴，基隆地方法院審理認定，余性司機無過失，是李姓乘客自招危險，司機獲判無罪。記者賴郁薇／攝影
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