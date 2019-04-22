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女中尉干擾隊長哺乳 兩度「問診開藥」又遭判刑

2019-04-22 14:39聯合報 記者王宏舜╱即時報導

陸軍航特第601旅醫務隊後送組女中尉組長尹鈺翔，在詹姓士官長到醫務所就診時，因醫官不在，她擅自問診，並給了6包「愛克痰」藥劑，劉姓下士醫務士全程目睹，報告上級。桃園憲兵隊調查後將尹女送辦，桃園地院依非法執行醫療業務罪判尹女6月徒刑，得易科罰金；她不服而上訴，高等法院駁回。

這不是尹鈺翔第一次非法執行醫療業務，2015年8月21日，她因開立人人次碳酸鉍錠、聯邦康力命愛糖衣錠等藥物予病患，也桃院遭判刑6月，高等法院諭知緩刑2年，案件上訴最高法院中。尹鈺翔2015年4月也因請假程序與「正在哺乳」的陳姓醫務隊隊長衝突，被依強制罪處拘役30日，得易科罰金定讞。

尹鈺翔自2014年8月起擔任陸軍航空特戰指揮部601旅醫務隊後送組中尉組長一職，她只有初級救護技術員證照，沒有醫師、藥師或藥劑生資格。2016年10月16日早上，因詹姓士官長喉嚨不舒服，她給了6包「愛克痰」，並叮嚀「要配溫開水」。

「愛克痰」為呼吸道黏液溶解劑，數醫、藥師指示藥品，雖然不需要醫師開處方箋，但初級救護技術員不得開藥、問診。

尹鈺翔否認有看診，聲稱當時是告訴詹「現在沒有醫官，不能看診」，請他晚上或星期一再來。劉姓下士則表示，詹士官長來醫務隊看診，說喉嚨癢、會咳嗽，他表示當日是假日，醫官休假，但尹鈺翔即從健康管理中心出來「看診」，並拿了「愛克痰」給詹。

劉說，當時有勸「這要醫官才能開立」，尹鈺翔則說「這是指示用藥不是處方藥，我可以開」。經調查，「愛克痰」藥品2016年10月16日在線上診間系統的結存數量為289 包，扣除醫官17日開立10包給詹，確實短少6包。

眼見紙包不住火，尹鈺翔宣稱「整件事我是被陷害的」，說自己與王姓隊長有過節，劉姓下士配合隊長指示以讓日子好過。劉姓下士在法院審理時具結，和組長沒有任何糾紛，也不會為迎合隊長而誣陷。

高等法院認為本案事證明確，誣陷之說只是片面之詞，沒有調查必要。審酌尹鈺翔不具醫師資格，卻擅自執行醫療業務，影響醫療制度和病患合法醫療資源的權利，且先前也因逕自給藥而涉訟，卻沒記取教訓，相當不該，維持一審6月徒刑刑度。

陸軍航特第601旅醫務隊後送組女中尉組長尹鈺翔兩度擅自「開藥」，都被依非法執行醫...
陸軍航特第601旅醫務隊後送組女中尉組長尹鈺翔兩度擅自「開藥」，都被依非法執行醫療業務罪判刑6月，得易科罰金。尹女也曾因請假程序與「正在哺乳」的醫務隊隊長衝突，被依強制罪處拘役30日，得易科罰金定讞。示意圖與新聞人物無關／聯合報系資料照片
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