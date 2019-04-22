房客涉誘殺房東案 對被害人家屬是一輩子的痛楚

2019-04-22 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南地院法官審理男子陳夆典涉嫌誘殺余姓房東案，被害人家屬於每次開庭時，都會準時出庭，探究至案情關鍵處，常有情緒激動，潸然淚下，對於被害人家屬而言，是一輩子的痛楚。

法院三名合議庭法官，藉由審理此案得知被害 人生命歷程和探求其過往後，認為被害人不再只是一個人名，而是一名「好父親」、「好朋友」、「好房東」或「好長輩」，法官對於被害人家屬心情，感同身受。

對被害人家屬而言，「被害人的好」已與世長存 ，不僅受到親友的緬懷，也受到合議庭法官肯認，法官相信以卷證內所描述被害人生前的一切，如被害人仍活在世間，當不願見到告訴人及其家屬如此糾結其中。

凶嫌陳的父母於歷次開庭時，也出席旁聽，陳母更數次於旁聽席有眼眶紅潤，擦拭眼角舉動，法官認為，無疑呼應邇來知名電視劇「我們與惡的距離」中 所提及「全天下沒有一個爸爸媽媽要花20年去養一個殺人犯」一般。

法官並以黎巴嫩文豪紀伯倫曾說過：「將手指放在善惡交界之處，就能碰觸上帝的袍服」，法官職司憲法所賦予審判權力，必須在善惡間作出判斷，更須在殺人案件量刑中作出是否決定將被告永世隔絕，經審酌再三，判處陳無期徒刑。

最後法官認為，陳犯下如此滔天之罪，剝奪他人生命，深切期盼他年紀尚輕，能透過審理及將來處遇的過程加以深自檢討，如有復歸社會的一日，彌補他對被害人及原生家庭、社會所造成傷害及恐懼。