台北醫院護理之家大火15死 護理人員起訴原因出爐

2019-04-22 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



2018年8月13日凌晨4時許，台北醫院護理之家一把大火燒死15人，另造成14人受傷，新北地院調查此案，認定管理護理之家的潘姓代理護理長，和監督檢查病房電視啟用情況的陳姓護理師有過失，今依業務過失致死罪起訴2人；同案另有院長徐錦池等5名被告，但調查後均獲不起訴處分。

檢方指出，這起火警的起火原因應是電氣引燃，可能是護理之家潘姓住民使用自備的超長波床墊時，電源線擠壓彎折，導致電氣異常短路，發生數千度高溫引燃床墊、床單等物，再進一步延燒至床旁邊的布簾和整個房間。至於死傷原因，主要是吸入火災時的一氧化碳等煙塵導致。

檢方根據家屬提高及相驗結果簽分7名被告，分別是院長徐錦池、護理之家潘姓代理護理長、陳姓和謝姓2名護理師、羅姓和簡姓2名照服員，以及替潘姓住民準備床墊的洪姓女子。

檢方調查，護理之家有「火災緊急應變計畫」和「住民生活公約規定」，2項規定均禁止民眾使用自備電氣用品，以避免民眾使用自備電器不當而引發火災，但是負責按月檢查用電安全的陳姓護理師沒有依規定辦理，身為護理之家負責人兼防火代理人的潘姓代理護理長從其他護理師口中得知住民違規情形，也未依規定落實覆核檢查結果。