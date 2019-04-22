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台北醫院大火護理師被訴 衛福部：感到衝擊、遺憾

2019-04-22 13:43聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

台北醫院護理之家去年8月發生大火，不幸造成多人死亡意外，新北地檢署今偵結，全案有2名護理人員被依業務過失致死罪起訴。衛福部表示，對此結果尊重但遺憾，會以全部力量繼續提供護理人員法律協助，也請醫院協助進行心理關懷，支持絕不會少。

台北醫院護理之家的大火意外事件共有7名被告，其中院長徐錦池、謝姓護理師、提供床墊的洪姓女子、及簡姓和羅姓照服員獲不起訴處分，但護理之家負責人潘姓護理長和主責防火管理的陳姓護理師被依業務過失致死罪起訴。

對此，衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝表示，目前還未看到完整起訴書，但拿到後會詳細研究怎麼進行後續的法律程序及攻防，該部會提供全部力量支持被起訴的護理人員，包括請律師團協助和心理關懷支持。

「我們內部檢討認為，第一線同仁已善盡職責了。」王必勝說，他們尊重檢方偵查結果，但結果讓人感到衝擊和遺憾。已請律師團協助準備相關事證及法規，例如消防器材和演訓有無辦理及落實等。

台北醫院護理之家大火後，衛福部也重新整頓部立醫院及護理之家的消防相關規定。王必勝舉例，過去電器本來就明文規定不可擅自使用，避免外來電器的功率過高，產生熱能傷害，但住民住院時間長，不少人偷用，管理出現困難。

王必勝說，內部檢討後再加強訂定用電管理規則及消防演訓，要求各院遵守並落實規定，另也重新進行消防總體檢，目前完成第一階段，會繼續再定期體檢，以期未來能避免類似災難再發生。

台北醫院去年8月大火釀不少人死亡，檢方今天依業務過失致死罪起訴潘姓代理護理長和陳...
台北醫院去年8月大火釀不少人死亡，檢方今天依業務過失致死罪起訴潘姓代理護理長和陳姓護理師。本報資料照片
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台北醫院大火衛福部
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