女星前男友性侵13歲混血少女 今要入獄卻未現身

2019-04-22 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



零負評女神林依晨的前男友鄭家堯，性侵13歲混血少女，遭判7年6月定讞。今日鄭家堯應在早上10點至士林地檢署執行科報到，但遲遲未出現，少女父親為了親眼看見鄭入監服刑，守候在地檢署外，但至中午12時許仍等不到人，氣憤痛斥司法制度荒謬。

少女父親早上10點就在地檢署外等候，但鄭家堯至中午遲遲未報到，少女父親氣憤批評，在英國只要宣判有罪，就當庭逮補罪犯，台灣的司法怎麼可以讓他請假，給了5個星期的時間「逃亡」，痛斥「ridiculous!」。

少女父親說，距離事發已經過了4年，今天到地檢署等鄭，目的是想看到罪犯入監服刑，事件結束落幕，但時間訂在上午10點，鄭卻沒來報到。他氣憤地說，「他的理由是照顧家人，那誰來照顧我女兒！」。

鄭家堯犯下4件妨害性自主罪，一審判他2年8月徒刑，二審改判7年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞，原訂3月27日要至士林地檢署執行科報到，準備入監服刑，但鄭以父親罹患失智症為理由，向檢方請假，才會延期至4月22日執行。目前士林地檢署已對鄭家堯發拘票，若傳喚不到，將發布通緝。

鄭家堯在2013年因單車運動認識少女父親，隔年2月開始教少女功課，多次猥褻性侵，2014年8月開車載少女至宜蘭遊玩3天2夜，入住高級飯店，在第2晚與少女發生性行為，回程時還要求少女在車上口交。