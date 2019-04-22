救護車遭機車撞上都判刑 駕駛怨:這什麼世界啊

2019-04-22 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄民間救護車艾姓駕駛前年11月執行救護任務，行經三民區建工路、建工路363巷口，與陳姓機車騎士擦撞，造成雙方都有擦挫傷，事後調解不成互告。高雄地院法官認定陳是肇事主因、艾為次因，艾也遭判拘役40日，可上訴。艾得知結果上臉書爆料公社抱怨「這是什麼世界啊」，引起網友正反議論。

艾姓駕駛3天前將判決書PO上臉書，「這是什麼世界啊⋯⋯開救護車那麽神聖的工作，被撞，被告，還被判刑⋯⋯」，不少網友相挺「替你感到委屈」、「本來就該禮讓救護車阿」、「判決結果就是各打2大板」，也有人認為「不是開警報器及閃燈的公務車就是有絕對路權」。

判決指出，艾姓男子是民間救護車公司的駕駛，2017年11月13日中午12點多執行救護任務，他駕駛救護車沿建工路往東，經過建工路363巷口時，陳姓男子騎機車從巷子北向，機車當場撞上救護車右前車頭，陳因此甩飛再摔地，造成肩膀、胸、骨盆及手腳多處擦挫傷，艾則有前胸挫傷、頸扭傷、右膝挫擦傷等。

雙方有意調解但賠償金額沒共識，互提傷害告訴，檢方也起訴2人。法官認為，救護車有鳴警號及開車頂紅色閃光燈執行任務時，在緊急且必要情況下，原則上能排除「道路交通安全規則」行至交岔路口的規定，但仍要顧及行人及其他車輛安全，而其他用路人聽到警號，應立即避讓。