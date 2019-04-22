毆打7歲兒致骨折瘀青 桃園狠心父母家暴起訴

2019-04-22 12:23 中央社 桃園22日電



桃園市田男和妻子陳女去年5、6月間，因管教問題竟分別持鐵製甩棍及窗簾桿等，毆打7歲的兒子，造成左手骨折、雙眼瘀青，由於2人均坦承打小孩，檢方今天依家暴傷害罪嫌起訴。

檢警調查發現，田男和陳女從去年5月2日至6月11日間，涉嫌在租屋處內，持竹製抓耙子、鐵製甩棍以及伸縮窗簾桿毆打7歲的兒子，有時甚至拿東西砸，造成男童左前臂、左手指骨折，2個眼眶也都是瘀青，後來被學校老師發現後通報，整起案件才曝光。

警方將男童送醫後，院方檢查時發現他曾遭人用棍子打，造成頭皮上的舊傷，臉上也有多處大小瘀青，另外在左手手指、左前臂甚至已經骨折，醫生研判是遭到他人以外力所導致，無法由自己行為或意外造成。田男與陳女的其他子女也出庭指證，曾看到爸爸毆打哥哥。

檢方事後傳訊田男與陳女時，2人雖坦承犯行，但卻辯稱是為管教才動手，不過無法解釋為何會造成兒子全身嚴重傷勢。檢方另外傳喚租屋處套房管理人也指出，常聽見2人打罵小孩的聲音，而男童也曾告訴他說，自己鼻梁受傷是爸媽所造成。

檢察官訊後，隨即以避免2人其他孩子受害等理由向法院聲押獲准，目前仍羈押看守所，4名子女在案發後也陸續被安置。

檢方今天偵結，認為田男、陳女犯嫌明確，依家暴傷害罪嫌起訴這對狠心父母，並建請法官依「兒童及少年福利與權益保障法」規定加重其刑。