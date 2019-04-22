女醫師懷疑當外科醫生丈夫花心 查出與女護士親密

2019-04-22 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



王姓女醫師控告當外科醫師的前夫羅男與洪姓女護士有染，指出兩人在洪女住處、及醫院停車場嘿咻，互傳「愛你」暖昧字句，並在車內有撫摸、親吻，經王在她的車內裝設隱藏式監視器蒐證，王請求損害賠償，要求洪女賠償150萬元，法官查無證據證明通姦，但在車內有親密舉動，判洪女賠王15萬元。

洪姓女護士與羅男是否有嘿咻？洪女辯稱未逾越一般男女正常交往範圍，羅也不認承嘿咻，且王姓女醫師質疑丈夫的婚外情對象包括「溫女」、「拉拉」等人，且過程中羅對於王女詢問是將女人帶至摩鐵、家裡、或對方住處，羅回稱「我們家，那個也不是」，法官無從認定洪女與羅發生性關係。

王姓女醫師說，於101年11月間與羅結婚，育有1名女兒，兩人於107年10月間離婚，在兩人婚姻期間，羅與洪姓女護士以LINE互傳「想你」、「愛你」等親暱曖昧字句，去年4月至8月間，羅至洪女住處同床過夜兩次。

王女又稱，丈夫於去年6月6日駕駛她的車，載洪姓女護士至台中市秀泰電影院觀看電影，途中在車內互有親吻、摟抱、撫摸等親密行為；同月間，兩人在醫院停車場的自小客車內嘿咻。

經王女於去年6月初，在她的車子內裝設隱藏式監視器，查出老公在外與女護士不軌，已逾越社會一般男女間正常往來，使她精神上承受極大的痛苦，嚴重侵害她的配偶權，因而提起損害賠償，要求洪女賠償150萬元。

洪姓女護士表示，她是加護病房的護士，去年5月間才認識羅姓外科醫師，兩人相識時間短暫，她不可能認識羅之初，即向羅詢問已婚與否，因此，她不知道羅已婚。

法官查出，洪女與羅男的手機螢幕畫面顯示「明天怎麼會面」、「他出門我聯絡你」等語，以及羅男在臉書的頁面上，公開發布全家人出遊的照片，顯見洪女至遲於去年5月間，即已知悉羅是有婦之夫。