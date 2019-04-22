高雄男買刮刮樂出奧步 「幫我倒刮」竟摸走百張

2019-04-22 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄鳳山地區近期傳出多起彩券行遭竊案，鳳山警分局專案小組追查發現，嫌犯涉一次購買多張刮刮樂，以「手受傷」要求店員幫忙刮，趁機從櫃檯內竊走其他彩券，光是鳳山區至少偷走165張；警方前晚拘提蔡姓男嫌到案，依竊盜罪嫌法辦，因他疑還在新興區及屏東等地做案，訊後經檢方聲押獲准。

警方調查，蔡姓男子（48歲）疑似失婚、沒有固定工作，今年3月起陸續到鳳山地區4間彩券行，先購買刮刮樂，刮完沒中獎，就要求要買更多張，同時向店員表示「幫我倒刮！」，藉此轉移注意力後，將沒挑選、放在櫃台桌上的彩券偷走，或者甚至走入櫃內行竊。

鳳山分局陸續接獲4家彩券行報案遭竊，偵查隊及忠孝所成立專案小組以追車人，鎖定蔡姓男子身分後，前天傍晚前往他在鳳山區同明街住家搜索，扣得不法所得1500多元。