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高雄男買刮刮樂出奧步 「幫我倒刮」竟摸走百張

2019-04-22 11:59聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄鳳山地區近期傳出多起彩券行遭竊案，鳳山警分局專案小組追查發現，嫌犯涉一次購買多張刮刮樂，以「手受傷」要求店員幫忙刮，趁機從櫃檯內竊走其他彩券，光是鳳山區至少偷走165張；警方前晚拘提蔡姓男嫌到案，依竊盜罪嫌法辦，因他疑還在新興區及屏東等地做案，訊後經檢方聲押獲准。

警方調查，蔡姓男子（48歲）疑似失婚、沒有固定工作，今年3月起陸續到鳳山地區4間彩券行，先購買刮刮樂，刮完沒中獎，就要求要買更多張，同時向店員表示「幫我倒刮！」，藉此轉移注意力後，將沒挑選、放在櫃台桌上的彩券偷走，或者甚至走入櫃內行竊。

鳳山分局陸續接獲4家彩券行報案遭竊，偵查隊及忠孝所成立專案小組以追車人，鎖定蔡姓男子身分後，前天傍晚前往他在鳳山區同明街住家搜索，扣得不法所得1500多元。

蔡姓男子承認一時貪念，不過辯稱是罹癌要付醫藥費，同時他除表示在鳳山地區4家彩券行行竊，也有到新興區、屏東各一間店作案；警方目前確認他於鳳山區偷165張、總價值4萬7000元，而他因此刮中兌獎約1萬8000元。蔡被依竊盜罪嫌送辦，但因他涉嫌重大且仍有案情未明， 檢方訊後聲押獲法院裁准。

蔡姓男子（右）在鳳山地區彩券行偷竊約165張刮刮樂。記者林伯驊／翻攝
蔡姓男子（右）在鳳山地區彩券行偷竊約165張刮刮樂。記者林伯驊／翻攝
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蔡姓男子手伸入櫃台竊取刮刮樂。記者林伯驊／翻攝
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蔡姓男子（右二）會要求店員幫忙刮開刮刮樂，卻趁機行竊。記者林伯驊／翻攝
蔡姓男子（右二）會要求店員幫忙刮開刮刮樂，卻趁機行竊。記者林伯驊／翻攝
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彩券行竊盜刮刮樂
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