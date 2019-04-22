一次收8張裁決書遇詐騙？ 新北採總歸戶寄送省百萬

2019-04-22 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



「我一次收到8張交通違規裁決書，是不是遇到詐騙集團？」日前有民眾向新北市交通事件裁決處反映收到多張裁決書，以前沒有遇過這種狀況。裁決處副處長林碧芬表示，非重大交通違規案件改採「總歸戶」開立裁決書，一次寄送違規人逾期未繳的裁決書，從以前每月單件寄送的郵資約129萬元，到現今改一次寄送，每月郵資都在10萬以下，省下百萬。

林碧芬表示，以往平均每月透過總歸戶裁決件數達3萬件，以每件裁決書掛號郵資43元計算，每月單件寄送的郵資就要花129萬，從去年開始將違規人逾期未繳的交通違規裁決書，以總歸戶處理，現在每月郵資都在10萬以下。

林碧芬說明，總歸戶是針對像路邊停車費、國道通行費逾期未繳等裁罰案件，民眾容易在短期間內多次違規，最多曾有人半年內累積34件逾期未繳的交通違規裁決書，非酒駕、闖紅燈、未滿18歲無照駕駛、超速等重大違規案，須即時執法，導正交通違規行為，因此決定採總歸戶處理，也可省下民眾多趟跑郵局簽領的麻煩。