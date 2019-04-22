遭老闆痛毆逼簽240萬本票 可憐女職員月薪2萬不敢離職

2019-04-22 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園某科技公司彭姓負責人2015年6月25日起，只因謝姓女職員把公司資料存在隨身碟，和傅姓女會計以謝盜取機密為由百般恐嚇，逼簽48張共240萬元本票、賠公司62萬元現金，甚至拿藤條、高爾夫球桿痛毆，謝僅月領2萬薪水又不敢離職；檢方偵結依違反人口販運防制法起訴彭、傅2人。

檢警調查，彭（45歲）發現謝將公司資料存放隨身碟，明明沒有洩漏、竊盜造成公司損失，卻誣陷她竊取機密，和傅女（39歲）一起恫嚇她立悔過書，否則要報警逮人追究賠償責任，還說可讓她家破人亡、離婚甚至小孩出養，謝女因不懂法律，被嚇得只好坦承竊盜行為並簽切結書。

彭、傅見她好欺負，繼續恫嚇逼她簽違反保密條款，應給公司1000萬元懲罰性賠償，甚至變本加厲，不讓謝離職還要她簽48張總金額240萬元本票，彭更藉故稱謝造成公司損失42萬元，若不賠償要和經銷商向她求償1億元並提告，謝害怕只好領出42萬元交付。

2016年1月間，謝又佯稱公司接到投訴，要求謝交付4次各5萬元罰款，她就乖乖拿出20萬元給傅女；直到謝母親發現女兒入不敷出，到場詢問後謝才吐露實情，親友更發現她傷痕累累，這才驚覺遭公司人恐嚇取財、毆打及債務約束。

謝女坦言，因為害怕都沒和人求救，被打後都上班都穿長袖避免被人察覺，而且一開始隨身碟事件後，她就多次提出要離職，但都被彭用恫嚇、傷害強迫她繼續勞務工作；親友也說，發現謝傷痕累累，一問下她才說被經理用藤條、高爾夫球桿打，傅女還要她交互蹲跳100下。

檢方訊時，彭否認犯嫌辯稱是謝女自願簽悔過書、保密合約等，還說謝是公司重要員工，但底薪只有2萬元，是對方自願調降，而且謝女自己寫「工作檢點表」提醒自己，甚至還說沒看過謝有受傷，因為自己有近視。

檢方也發現，謝女僅為業務助理，卻負責大量繪圖工作，明顯是遭人以低薪勞力剝削，偵結依人口販運防制法、恐嚇取財及勞動基準法起訴彭男、傅女。

檢方認為，彭為公司負責人，受有良好教育本應照顧基層員工，反利用對方法律常識不足，誣陷她犯罪甚至以律師專業函文威嚇，見她無力抗拒，得寸進尺、暴力相向，並藉端苛扣薪水、巧立名目罰款，迫使被害人受盡煎熬、身心俱疲，惡性重大，建請從重量刑。