董娘被擄引院檢互槓 內勤檢察官：不樂見衍生院檢對立

2019-04-22 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



日本料理董娘遭擄人勒贖案，因強制處分專庭法官裁定書指摘內勤檢察官逮捕有瑕疵，還公開指責檢方事後在抗告卷偷塞逮捕通知書，引爆首都龍頭院檢大戰。近日保持低調、未對外發聲的內勤檢察官今受訪表示，相信陳法官是對自我期許高才會有如此反應，能夠體諒其立場；司法本即工作繁重，盼不要因單一事件影響她工作熱忱，更不樂見衍生成審檢對立情況。

北市日式料理餐廳答姓董娘因債務糾紛，日前遭徐姓歹徒強押上車，台北地檢署認為徐男涉及擄人勒贖重罪，向台北地院聲請羈押，北院以檢警未依法逮捕裁定徐男請回。北檢認為是法官漏看卷證，向高院提抗告成功，北院改裁定徐男收押。原先放人的法官卻公開指責是檢察官庭訊後「擅自補附逮捕書」，並無漏看問題。

北檢19日下午先發新聞稿澄清，檢方絕無「於庭畢後擅自補附卷內證據」，強調檢察官是依警方的逮捕聲請羈押，法院誤認逮捕程序不合法。北檢抗告後，高院裁定重開羈押庭，確認辯護人卷內確實有逮捕通知書，並無擅自補附卷證一事。

詎料，北院20日上午發新聞稿反擊，認為本案首次開羈押庭時，檢察官沒有蒞庭，喪失刑事訴訟的三角關係機能，要求盡速修法明定檢察官聲押應到庭執行職務。

爾後，由基層檢察官組成的「劍青檢改」重砲回擊，指北院錯誤連結「羈押法官保留」與「檢察官聲押蒞庭」，混淆視聽。法官漏看卷證，北院反而暗示是檢察官沒到場去提醒，害法官漏看，更揚言應該修法，通篇法理錯誤，推卸責任。

20日晚間，當天值班內勤檢察官聲押一名被告，晚間近10點被法官要求必須蒞庭，但她手邊尚有7、8件案件要開庭，分身乏術。消息一出，再度引爆檢方怒火。

另有法官認為，法官指責高院不相信其添具意見書內容而聽信檢察官說法，並指稱檢察官是事後才補卷，這般大是大非問題，恐怕不是靠北院賠上機關名譽，發出具憲法高度的新聞稿就可以蒙混過去。請北院妥善處理此事，維護法官群體的尊嚴。

事件發生後，內勤檢察官都未公開表達心聲，他今一如往常出現在辦公室。他表示，自己不認識陳法官，但相信她是對自我期許高才會有如此反應，能夠體諒她的立場，大家平時各司其職，都是為人民服務。他說，司法本即工作繁重，希望不要因為單一事件影響她工作熱忱，更不樂見衍生成審檢對立情況。