懶父要不到錢告遺棄 姊妹無奈：爸爸愛喝酒嫖妓又家暴

2019-04-22 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園楊姓男子不滿2個女兒8個月來只給他1萬元生活費，還搬走家中家電用品，控訴她們遺棄罪嫌，但姊妹說，父親酒後就會家暴，給他生活費反而拿去嫖妓、交女友，親友也證稱，楊從來沒扶養過小孩，檢方調查後認為，楊非無自救能力，姊妹確實也替他付房租、醫療費，予以不起訴處分。

楊男說，2個女兒自從他去年1月到8月間，僅付給他4個月生活費，總共才1萬多元，而且還把家中冷氣、電鍋、電扇及機車通通搬走，控訴2姊妹遺棄罪嫌。

楊姐反駁，爸爸長期有家暴，親友眾叛親離，但前年他得癌症又發生車禍，妹妹就搬回去照顧他，但時三姊妹還籌了60幾萬元付醫療費，父親生病前就和他們拿錢，但後來他跑去喝酒、嫖妓，還交了2個女朋友，想繼續和小孩拿開銷費用。

她還說，因為不肯給錢，爸爸竟就放火燒房子結果被房東趕出去，癌症因為是一期，切除後就控制住，加上車禍也無大礙，目前行為都恢復正常。

楊妹表示，父親喝酒失控所以她當初才搬走，爸爸放火燒屋時自己還趕著北上處理，並在警方陪同下把所有東西搬走，爸爸還跟叫她「妳的東西一件都不要留」，並提出姐妹替父親繳房租、付醫療費等證明。

姐妹的堂兄也證稱，楊男從以前就沒有工作，花的都是長輩留下來的祖產，堂妹們從小都是靠她們母親開計程車賺錢養大，反觀楊只要喝酒就會家暴，記得都沒有扶養過小孩等語。