桃園傳虐童案 狠父母甩棍打斷7歲男童手臂

2019-04-22 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市田姓男子和陳姓妻子去年5、6月間，只因管教問題竟分別拿鐵製甩棍、抓耙子及窗簾桿，朝年僅7歲的兒子痛毆，把他打到左手骨折、雙眼瘀青，醫院發現男童身上新、舊傷遍佈懷疑遭虐，訊時田、陳均坦承打小孩，檢方案發時將2人向法院聲押獲准，今再依家暴傷害罪嫌起訴。

檢警調查，田男和陳女從去年5月2日至6月11日間，涉嫌在租屋處內拿竹製抓耙子、鐵製甩棍以及伸縮窗簾桿痛毆兒子，甚至還拿東西砸他，把男童打到左前臂、左手手指骨折，雙眼眶都是瘀青，後來房東經常聽見打罵聲、小孩哭喊聲報案。

男童送醫時，院方發現他頭皮有傷口，遭人用棍子打，而且頭傷已經結痂，臉上也有多處瘀青，左手手指、左前臂甚至都骨折，研判是遭他人外力所致，無法由自己行為或意外造成。

檢方傳訊田男、陳女時，2人都坦承犯行，辯稱說是為了管教才動手，但造成年僅7歲兒子嚴重傷勢卻無法解釋；另房東也證稱，期間常聽見打罵小孩聲響，男童也曾和他說自己鼻樑受傷前被爸媽打的關係。