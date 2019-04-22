農會員工侵吞194萬稻穀賠856萬元 想討回溢付款被駁回

2019-04-22 01:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



雲林縣二崙鄉農會廖姓前員工被控任職期間，涉嫌侵吞10萬8千多公斤稻穀後賣給他人，獲利194萬多元，廖供稱被農會要求須賠10倍金額，前後匯款856萬多元給農會，廖要求返還溢付662萬多元；但台南高分院法官查出，廖犯後應農會要求估算侵占稻穀、碎米、糙米等共給付856萬多元給農會，是雙方基於和解的合意所為，非任意所為，駁回廖上訴，全案可上訴。

至於刑事部分，廖嫌被雲林地院依4個業務侵占罪、合併判刑2年；上訴二審後，已被台南高分院駁回上訴確定、也已執行完畢。

判決說，廖自1990年4月起，在二崙鄉農會碾米廠負責碾米加工，到2010年12月下旬離職，分別於2006年4月、2010年7月、10月侵吞農會稻穀5萬4580公斤、2萬4000公斤及2萬5160公斤賣給他人，牟取約192萬多元。2010年11月，他再侵吞農會碾餘糙米4900公斤出售，得款8萬8200元。

廖表示，侵吞稻穀東窗事發隔天繳回7萬4千多元，但農會一再以要向司法單位檢舉、不讓他領到退休金為由，要他至少賠侵吞金額的10倍才罷休，自己做錯事，前後匯款共856萬9千多元給農會，等於溢付662萬2千多元，要依民法不當得利關係、向農會討回這筆付款。