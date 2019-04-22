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順手拿走一包餅乾… 失智退休司法官誤觸法網

2019-04-22 00:20聯合報 記者蕭雅娟／台北報導

失智老人越來越多，不僅迷途走失頻傳，也發生不少犯罪及涉訟紛爭。 圖／聯合報系資料...
失智老人越來越多，不僅迷途走失頻傳，也發生不少犯罪及涉訟紛爭。 圖／聯合報系資料照片
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失智患者常喪失行為判斷能力，迷途、失蹤時有所聞，有些更成為犯罪者。一名在職時風評極佳的退休司法官拿走某廟宇祭拜的餅乾，被依竊盜罪嫌移送，檢察官調查發現他罹患失智症，犯案時無法辨識行為違法，以微罪處分職權不起訴。

據了解，這名退休司法官在職時有「快手」之稱，結案速度快、品質又佳，司法界風評很好，退休後很多老同事仍對他記憶猶新，但他卻已認不出一些舊同僚，令人唏噓。

檢方調查，這名退休司法官有爬山健行習慣，當時獨自上山，在廟宇休息時，見供桌上擺放祭拜的旺旺仙貝，伸手拿了一包後放在身上，廟方人員發現報案。

這名退休司法官面對警方不知所措，供稱以為餅乾祭拜後信徒就可以拿取，家屬趕到表示他患有失智症，提出醫院鑑定報告。檢察官認為他犯案時無法辨識餅乾為誰所有，且屬於微罪，廟方事後也不追究，依職權處分不起訴。

另外，台北市有名林姓男子去年遭母親控告侵占家產，檢察官調查發現林母因失智症，忘了是自己一年前申請補發所有權狀後交給兒子保管，母子險些對簿公堂，檢方同樣處分不起訴。

據調查，林母高齡八十歲，因林父一直想賣房，把錢拿去買地下電台販售的成藥及賭博，林和母親在前年到地政事務所辦理補發，拿回權狀後由林保管。

林母因失智症忘了此事，去年和林父又到地政事務所辦理房屋、土地贈與登記，申請所有權狀補發，林得知後持權狀正本提出異議，地政事務所駁回贈與登記申請；林母以為兒子侵占家產，和林父一同提告。

檢方查出林母罹患巴金森氏症合併失智症，忘了曾同意兒子保管所有權狀，林的兩名妹妹也證稱是母親擔心家產被父親變賣才補發，「當時頭腦還很清楚」。檢方最後認定林無侵占意圖，處分不起訴。

失智症檢察官竊盜
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