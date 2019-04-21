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惡男性侵還亂扯「論及婚嫁」 女孩根本不知結婚意思

2019-04-21 22:53聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄一名男子前年10月涉嫌帶智能障礙不足的女子到旅館開房間，以手指性侵她得逞，事後遭女方家屬提告。不過他辯稱「我們是男女朋友關係、論及婚嫁」，女方家屬則否認，高雄地院也發現被害女子根本不知結婚的意思，依犯乘機性交罪，判男子有期徒刑4年，可上訴。

判決指出，這名男子明知被害女子為重度智能障礙，仍於2017年10月15日早上8點多，騎機車載她到旅館開房間，女子因無法適當理解性交的意涵而不知抗拒，被男方用手指性侵得逞。女子回家後被姊姊察覺舉止怪異，加上調閱監視器發現男方載她外出，憤而報警。

男子到案後雖不否認發生性關係，辯稱他不知道女子有身心障礙、智能不足，因為沒看到身障手冊，還反指當天是她要求上旅館，也是她主動約性交，因月經來，他才改用手指插入，更說「我和她是男女朋友關係，論及婚嫁」，基於此關係才發生性行為

男子的父親為維護兒子也證稱女方常到家裡來，里長還帶兒子前去提親，但此說法被女子的2個姊姊打臉「滿口謊言，一再狡辯，村莊裡的人都知道我妹妹頭腦不清楚、智商很低」，且女子出庭對於審判長詢問「你知道什麼是結婚？」，她答「不知道，他問我有沒有結婚，我說沒有，沒有人問過我」，顯見她因重度智能不足，根本不知道結婚意思，也無法證明雙方為交往中。

合議庭認為，男子明知女方有心智缺陷，竟為滿足自己私慾發生性關係，行為舉止不當至極，犯後還稱兩情相悅，也未達成和解，女方家屬還怒斥「知道我妹妹很可憐，需要人家照顧，卻如此傷害她」，盼從重量刑；檢方具體求處4年半徒刑，合議庭考量後判處4年。

高雄某男子前年10月涉帶智能不足的女子開房間，發生性行為得逞，事後辯稱已論及婚嫁...
高雄某男子前年10月涉帶智能不足的女子開房間，發生性行為得逞，事後辯稱已論及婚嫁，高雄地院依犯乘機性交罪，判有期徒刑4年，可上訴。示意圖／Ingimage
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結婚性侵性行為
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