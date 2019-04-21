親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
泰山雙童命案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

挺韓剃禿頭的高雄業務 為這事遭高市府提告

2019-04-21 22:07聯合報 記者林伯驊╱即時報導

去年九合一大選高雄擔任業務的網友「阿崙」為力挺韓國瑜，上傳剃成禿頭的影片爆紅，也受邀上政論節目，不過去年11月13日晚間播出的「新聞龍捲風」，他因提及衛生局稽查藥局的情況，遭高市府衛生局認定涉嫌誹謗提告。事後雙方達成和解，阿崙公開致歉後，高市府也同意撤告，高雄地院判公訴不受理確定。

阿崙表示，全案已達成和解，他沒有其他意見。

高市衛生局提告指出，2018年11月13日晚間的「新聞龍捲風」節目，阿崙以名稱「剃韓國瑜頭業務／高雄大寮民眾」發表言論未經查證，且明知選舉期間易被媒體渲染，仍故意散布針對衛生局的不實言論，已造成名譽嚴重受損。

衛生局認為阿崙不實言論為「我常跑藥局的，衛生局的常常會來稽查，稽查如果說你的藥有危害到民眾安全的話，罰應該的，但是衛生局稽查，他不是說因為你這樣對民眾是有傷害，他就是有一點做業績的概念，我有沒有亂講，我相信每一個做藥的，大概心知肚明，只要衛生局來，最少三萬塊要出去，所以我們在業內，我們都會說只要看到衛生局來，就是要三萬塊給他，而且還要，我們都講笑話就是說，我們態度一定要和緩，還要請他吹冷氣，然後開心地收下那張罰單，因為如果說你不開心的話，他罰的可能就不只三萬，因為在藥局，最少都是三萬塊起跳」。

不過衛生局向高雄地院自行起訴後，與阿崙達成和解，條件據了解是阿崙要公開道歉，澄清節目上為不實發言，未來不會再提，今年1月15日高市府也具狀撤告。

網友阿崙選舉期間力挺韓國瑜，卻因在節目上言論挨告。圖／翻攝自中天電視「新聞龍捲風...
網友阿崙選舉期間力挺韓國瑜，卻因在節目上言論挨告。圖／翻攝自中天電視「新聞龍捲風」
分享

韓國瑜龍捲風
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

詐團自稱「警政署檢察官」騙婦153萬 警：警署沒檢官

2019-04-21 18:19

越南同鄉賣車害他吃贓物官司 法官明察判無罪

2019-04-21 16:30

拒檢落跑竟對警車開槍 他摔地竟還狂拉滑套

2019-04-21 15:42

影／麻將協會死灰復燃又聚賭 警查扣「樂捐箱」抽頭金

2019-04-21 13:44

影／酒駕男1晚擦撞3車 肇逃竟跑到超商狂灌水

2019-04-21 13:00

車廠老闆也遭騙 二手車里程與碼表竟差27萬

2019-04-21 12:41

越女被驗票態度差囂張嗆車長 台鐵局長回應了

2019-04-21 10:52

影／小黃司機開車衝上人行道 當場無呼吸心跳

2019-04-21 10:47

不滿護理師要他小聲點 他留名片「下班單挑」吃官司

2019-04-21 10:18

偽造文書通緝犯只吃半碗麵 剩下半碗留著當早餐

2019-04-21 10:14

開本田經典台74自撞 八年級生右手噴飛命殞車內

2019-04-21 09:55

偷個百元水龍頭...法官判關7個月

2019-04-21 09:49

女大學生罵人「賤」 被判處拘役10天

2019-04-21 09:42

注意！台南市1至3月十大「吸金」測速照相 一次告訴你

2019-04-21 09:41

動動手指賺近7000！ 男詐騙2快遞員被起訴

2019-04-21 01:30

超跑少東涉吸金神隱 父百萬交保

2019-04-21 00:28

左營命案凶手被逮 偷竊失風下毒手

2019-04-21 00:25

花東酒駕嚴重 2000人欠逾億罰款

2019-04-20 23:24

政府應善用資源 協助戒酒斷癮

2019-04-20 23:18

「台灣政府」欲闖省府升旗 被警阻擋

2019-04-20 22:43

高雄獨居老婦命案 凶嫌周姓男子檢方聲押獲准

2019-04-20 22:24

男受不了鄰居家飄惡臭 「挖牆」而入幫清理被判刑

2019-04-20 17:45

3胎都生千金遭嫌棄 妻怒休夫：我不是工具人

2019-04-20 17:22

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

開本田經典台74自撞 八年級生右手噴飛命殞車內

2019-04-21 09:55

女乘客對台鐵列車長飆粗口 越南同鄉道歉「很丟臉」

2019-04-21 10:41

高雄九如死亡車禍 19歲男子遭聯結車輾死

2019-04-21 15:25

警消欲救輕生男子 破門竟見2兒童死亡

2019-04-21 20:24

警察制服換新裝 他拍下復刻版卡其警制服

2019-04-21 07:58

注意！台南市1至3月十大「吸金」測速照相 一次告訴你

2019-04-21 09:41

有看不完的比基尼？「一句話惹怒海巡人」令人噴飯

2019-04-21 14:46

小孩撞破頭鮮血直流 警車應否開道送醫？引網友熱議

2019-04-21 10:05

越女被驗票態度差囂張嗆車長 台鐵局長回應了

2019-04-21 10:52

車廠老闆也遭騙 二手車里程與碼表竟差27萬

2019-04-21 12:41

蘆洲長榮路商圈火警 消防隊救出受困5人送醫

2019-04-21 12:54

進香團公然聚賭還打卡 警蒐證偵辦

2019-04-21 17:24

資源回收廠大火 彰化線西鄉工業區黑煙密布

2019-04-21 17:18

影／泰山7歲男童10歲女童雙亡 警籲父親快出面說明

2019-04-21 21:54

國道3號驚悚意外 男子從10公尺高陸橋墜落摔死

2019-04-21 20:15

院檢互槓／低級失誤…院檢爆發押人大戰

2019-04-21 00:10

新北泰山2童死因 疑遭人下藥再勒斃

2019-04-21 21:52

婦人掉2毒針頭竟判無罪 背後故事很心酸

2019-04-21 17:05

拒檢落跑竟對警車開槍 他摔地竟還狂拉滑套

2019-04-21 15:42

影／貨車司機疑闖紅燈撞3機車 女機車乘客彈飛腳骨折

2019-04-21 19:49

影／娃娃機「當日夾十送」被偷 嫌：以為10元就可拿

2019-04-21 12:47

院檢互槓／法界：這是人的疏失 並非制度

2019-04-21 00:17

泰山雙童命案 校長：孩子優秀乖巧近日無異狀

2019-04-21 21:58

「你比較醉 我來開車」 保時捷撞分隔島翻車

2019-04-21 00:20

偷個百元水龍頭...法官判關7個月

2019-04-21 09:49

動動手指賺近7000！ 男詐騙2快遞員被起訴

2019-04-21 01:30

「移送書寫4小時還寫不好」 警怨新刑事案件系統超難用

2019-04-21 12:18

小貨車駕駛一邊煞車一邊講手機 撞上機車 判賠90多萬元

2019-04-20 23:07

不滿護理師要他小聲點 他留名片「下班單挑」吃官司

2019-04-21 10:18

「假援交真詐財！」年輕小伙子想嘿咻買點數險被騙

2019-04-21 09:46

影／兩童陳屍父親失聯 家屬：夫妻可能復合不明白為何殺子

2019-04-21 22:32

影／酒駕男1晚擦撞3車 肇逃竟跑到超商狂灌水

2019-04-21 13:00

影／台北捷運蘆洲站外連開3槍 被捕自稱被放鴿子洩憤

2019-04-21 19:58

泰山2童亡父母失聯 校方：姐弟周五正常上下學

2019-04-21 22:08

影／屋內財物屢遭竊他假裝外出智擒 發現室友就是賊

2019-04-21 13:06

酒駕累犯百百款 有人房屋被拍 有人存款百萬也不繳錢

2019-04-21 09:58

影／麻將協會死灰復燃又聚賭 警查扣「樂捐箱」抽頭金

2019-04-21 13:44

兒忽病死家中 老母無人顧也病死

2019-04-21 00:40

進香團男子攀越陸橋鐵網 墜落國道身亡

2019-04-21 19:44

北市馬路驚見破洞 計程車輪胎陷進窟窿

2019-04-21 18:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top