挺韓剃禿頭的高雄業務 為這事遭高市府提告

2019-04-21 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



去年九合一大選高雄擔任業務的網友「阿崙」為力挺韓國瑜，上傳剃成禿頭的影片爆紅，也受邀上政論節目，不過去年11月13日晚間播出的「新聞龍捲風」，他因提及衛生局稽查藥局的情況，遭高市府衛生局認定涉嫌誹謗提告。事後雙方達成和解，阿崙公開致歉後，高市府也同意撤告，高雄地院判公訴不受理確定。

阿崙表示，全案已達成和解，他沒有其他意見。

高市衛生局提告指出，2018年11月13日晚間的「新聞龍捲風」節目，阿崙以名稱「剃韓國瑜頭業務／高雄大寮民眾」發表言論未經查證，且明知選舉期間易被媒體渲染，仍故意散布針對衛生局的不實言論，已造成名譽嚴重受損。

衛生局認為阿崙不實言論為「我常跑藥局的，衛生局的常常會來稽查，稽查如果說你的藥有危害到民眾安全的話，罰應該的，但是衛生局稽查，他不是說因為你這樣對民眾是有傷害，他就是有一點做業績的概念，我有沒有亂講，我相信每一個做藥的，大概心知肚明，只要衛生局來，最少三萬塊要出去，所以我們在業內，我們都會說只要看到衛生局來，就是要三萬塊給他，而且還要，我們都講笑話就是說，我們態度一定要和緩，還要請他吹冷氣，然後開心地收下那張罰單，因為如果說你不開心的話，他罰的可能就不只三萬，因為在藥局，最少都是三萬塊起跳」。