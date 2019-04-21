韓國瑜如果不選 他預言：國民黨會再摔ㄧ大跤

2019-04-21 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



鴻海集團董事長郭台銘宣布參選總統後，讓原本徵召高雄市長韓國瑜的氛圍起了變化。據了解，韓國瑜將在本周吳韓會前發表公開聲明，將自己的想法以及目前所遇到的困境講清楚。忙著立委初選的前駐紐西蘭大使介文汲說，倘這次韓國瑜最終不能代表國民黨参選，國民黨會再摔ㄧ大跤，能爬起的機恐微乎其微。

一直鼓吹韓國瑜選總統的介文汲，日前就在臉書PO文，認為時代給韓的抉擇及使命已經很清楚了，韓國瑜應勇敢站出來。

但前幾天殺出「郭咬金」後，情勢氛圍似乎又有了變化，介文汲說，他最近都在勤跑基層，除懇請民眾大力支持他這個有戰力、有經驗、有國際視野的政壇新血，進立法院讓立法院脫胎換骨外，亦聽到基層面眾最真實直接的心聲。

許多民眾單刀直入的對他說，請向國民黨反應，如果不是韓國瑜，他們不投票，不止總統不投，立委也不投。很多人還說，是韓國瑜把國民黨救起來的，國民黨現在怎麼可以這樣對他？

介文汲說，這些基層心聲令他深信，倘這次韓國瑜最終不能代表國民黨参選，國民黨會再摔ㄧ大跤，能爬起的機恐微乎其微。歷史的轉折往往在一兩個決定間，請國民黨的當權者大公無私，請韓國瑜順天應人，當仁不讓。