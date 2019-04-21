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「時代的眼淚...」 嘉義市30年的老橋開拆眾人不捨

家暴男用髒尿布怒砸前妻 只因「尿布碰到腳」

2019-04-21 19:56聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹一名有家暴前科的李男，因不滿前妻曾女太晚接小孩，就拿髒尿布砸她，結果前妻被丟得滿臉尿，怒告家暴前夫違反保護令。李男事後辯稱只是想幫忙丟尿布，才造成意外，不過法官不採信他的推託之詞，依違反保護令罪判拘役30日，易科罰金3萬元。

新竹地院判決指出，經營修車廠的李男與曾女婚後經常吵架，李男因情緒控管不佳，多次對妻子拳打腳踢，曾女因此申請保護令但李男卻明知故犯，一再忽視保護令公權力，仍對她拳腳相向，曾女忍無可忍，2人在2017年6月調解離婚。

2018年8月間，結束婚姻關係的曾女到李男家探視兒子，準備將小孩接回家，發現尿布已溼卻未換，所以先幫兒子換尿布才離開李家，當下李男不滿曾女太慢接小孩，竟拿換下的髒尿布，朝曾女的臉砸過去，曾女被砸的滿臉都是尿，怒控李男違反保護令。

曾女表示，在房間替兒子換尿布時，被李男要求離開房間，但因當時尿布還沒換好，所以沒理會他，並順手將換下的尿布放在地墊，可能不小心把髒尿布碰到李男的腳，因此引爆李男怒火，認為她故意的用尿布碰他，所以李男將拿尿布用力丟往她頭上，吸滿尿液的尿布經過重摔，噴得她身上、臉上全都是尿，一旁的2歲兒也被嚇到。

李男向檢警辯稱，自己是幫忙整理尿布，丟回給曾女時不小心沒丟好，才打到她的臉。法官調查，從2人當天line對話及李男供詞發現，李男的確不滿曾女太晚來接小孩，但法官認為，僅因對方晚來接小孩、未妥善處理好尿布就情緒失控，漠視法院核發保護令，因此依違反保護令罪判拘役30日，易科罰金3萬元。

新竹家暴婚姻
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