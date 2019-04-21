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越南同鄉賣車害他吃贓物官司 法官明察判無罪

2019-04-21 16:30聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市武姓男子是越南籍移工，他在前年底在大雅區向越南籍同鄉「阿練」以700元的價格購買一輛二手的腳踏車，但事後武借友人騎出時，遭一名車主發現該輛單車就是他在同年10月間失竊、價值9千多元的單車，武因此吃上贓物罪官司，台中地院審理後認為，腳踏車不像汽機車，有官方公文書，且武與同鄉是在超商前的公開場所，沒有隱蔽、掩人耳目的異常情形，二手交易本來就非高額，認為武無法辨識他所買的是贓物，並無違反常理，判武無罪。

台中地院法官認為，腳踏車本來就不具有任何特殊性或機密性的交易客體，且是市場上常見的交易型態，若有人表明願將己用的腳踏車出售，一般人大多不會立刻起疑其為贓品，且此件交易金額僅700元，武以其未曾起疑該腳踏車是贓物，故未向對方要求合法來源文件等語，並未違反常理。

法官指出，腳踏車並不像汽車、機車等交通工具，而可自行車執照之公文書判斷所有權，並據此提供使用者判別是否為來路不明的贓物，而腳踏車這種一次性、無需公示、登記的交易，沒有特別的證據證明武購買時，已主觀能認知他所買的腳踏車來源有疑慮時，就不能因武無法提供賣家的真實姓名、年籍提供查證，即指控武有購買贓物的犯行，因此判武無罪。

判決書指出，武姓男子在前年11月8日晚間6時許，在大雅區某超商前，向越南籍同鄉「阿練」，以700元的代價，購買一輛腳踏車，但該輛腳踏車是童姓男子在同年10月間所失竊，價值9000多元，因武購買後借給另名同鄉，同鄉騎該輛腳踏車外出時，恰巧被童發現，報警到場，武因而吃上贓物官司。

台中市越南籍移工武姓男子向同鄉購買一輛腳踏車，事後發現是贓車，武吃上贓物罪官司，...
台中市越南籍移工武姓男子向同鄉購買一輛腳踏車，事後發現是贓車，武吃上贓物罪官司，但台中地院判他無罪。圖／本報資料相片
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