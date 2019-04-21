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車廠老闆也遭騙 二手車里程與碼表竟差27萬

2019-04-21 12:41聯合報 記者林伯驊╱即時報導

林姓修車廠老闆去年4月花25萬元買下現代SANTAFE的二手車，再轉賣給中古車商，不料經原廠電腦判讀該車實際里程37萬多公里，碼表僅顯示10萬，林怒向前手許姓女子提告求償10萬多元。但高雄地院審理認為，難以證明許女故意隱匿里程，也沒有不當得利，判求償駁回。可上訴。

林姓老闆提告主張，2018年4月26日他以25萬買下許女的現代SANTAFE中古車，同一天再用25萬5000元賣給中古車行，僅隔1個多月，中古車行提出里程異議，指出經原廠電腦判讀，該車實際里程為37萬406公里，和碼表的10萬268公里相差甚遠。

林認為，許女先前買這輛車時，合約就勾選不擔保交車時碼表里程數，但與他交易，卻沒告知這項重要訊息，他依每公里0.4元計算，產生的不當得利約10萬8055元，要求許女賠償。

許女供稱，該車先前以42萬元購入，行駛1年多後賣給林25萬，期間曾到林的車廠保養過，林還稱車況良好，她也根本不知所謂里程數問題；她說，林姓老闆自己都不知道車子有調整過里程數，她僅為單純買賣二手車的人，如何能知道碼表里程數與實際里程數不符。

法官認為，許女42萬元買車、25萬元賣出，買賣價格還算合理，難認有不當得利，而她曾去林的車廠保養，紀錄的里程數也是碼表上數字，林也沒舉證許女如何隱匿實際里程數。

法官更指出，許女買這輛車的合約雖載明不擔保里程數，但許女與林的交易合約書中，也沒約定許女有責要保證里程數與碼表相符，況且林姓老闆是專業廠商，買車時有疑義就該要求查明，既不能證明許女隱匿里程數及不當得利，判駁回求償。

林姓車廠老闆買下現代SANTAFE的二手車，事後發現碼表與實際里程竟差27萬多公...
林姓車廠老闆買下現代SANTAFE的二手車，事後發現碼表與實際里程竟差27萬多公里，怒向賣家許姓女子求償，高雄地院判駁回，仍可上訴。圖／本報資料照
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