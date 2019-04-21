親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

老教授萬萬沒想到 自己30年前筆記變成21世紀KPOP金曲

影／全台暫停服務6小時 Uber：深感抱歉

越女逃票被抓囂張嗆車長 台鐵局長回應了

2019-04-21 10:52聯合報 記者曹悅華╱即時報導

臉書粉絲專頁「台灣便當管理局-附屬鐵路部」18日po出一則影片，畫面中一名越南籍女子疑未購票就搭乘列車，不滿列車長魏明毅詢問，竟飆罵髒話驅趕，引發網友一陣撻伐，甚至有同鄉跳出來表示很丟臉。對此，台鐵局長張政源表達不捨，並肯定該車長在工作上的表現。

針對此事，張政源在臉書說，魏明毅遭一名女性乘客以「不雅語言」回應，感到十分不捨，對於魏堅持依相關規定盡職責及基於維護其他旅客權益，要求完成查驗車票的態度，表示肯定。

張政源說，昨已請台北車班主任劉益宏代表自己向魏明毅表達關心及慰問，再次肯定魏面對旅客的言語挑釁，仍保持鎮定力面對旅客不理性行為，堅定負起維護車上乘車秩序的責任。

台鐵局則表示，該車長相當優秀，而據據台北車班回報，有關上述影片是4月18日1218次新豐=湖口間，一名女性外籍旅客，在車廂講電話，因聲量太大影響車廂安寧，本組車長魏明毅巡車發現，勸導旅客降低音量。

不過，因為該旅客不予理會，車長基予維護其他旅客權益及了解該旅客乘車目的地，要求出示車票，但旅客起初仍不理會繼續大聲講手機，車長迫不得以以較嚴厲口氣制止該旅客行為並要出示車票，旅客後來出示悠遊卡，顯示新竹上車，車長因見該旅客和其通話人，擬似有争執情绪有激動，車長為避免旅客再激動，先離開到鄰車，約富岡站再回關心該旅客，旅客情緒已平復未再吵鬧。

「最淡定列車長」台北車班魏明毅接受台北車班主任劉益宏主任慰問。圖／翻攝自臉書粉專...
「最淡定列車長」台北車班魏明毅接受台北車班主任劉益宏主任慰問。圖／翻攝自臉書粉專源來如此-臺鐵張政源局長
分享

張政源列車台鐵
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

開本田經典台74自撞 八年級生右手噴飛命殞車內

2019-04-21 09:55

影／小黃司機開車衝上人行道 當場無呼吸心跳

2019-04-21 10:47

不滿護理師要他小聲點 他留名片「下班單挑」吃官司

2019-04-21 10:18

偽造文書通緝犯只吃半碗麵 剩下半碗留著當早餐

2019-04-21 10:14

偷個百元水龍頭...法官判關7個月

2019-04-21 09:49

女大學生罵人「賤」 被判處拘役10天

2019-04-21 09:42

注意！台南市1至3月十大「吸金」測速照相 一次告訴你

2019-04-21 09:41

動動手指賺近7000！ 男詐騙2快遞員被起訴

2019-04-21 01:30

超跑少東涉吸金神隱 父百萬交保

2019-04-21 00:28

左營命案凶手被逮 偷竊失風下毒手

2019-04-21 00:25

花東酒駕嚴重 2000人欠逾億罰款

2019-04-20 23:24

政府應善用資源 協助戒酒斷癮

2019-04-20 23:18

「台灣政府」欲闖省府升旗 被警阻擋

2019-04-20 22:43

高雄獨居老婦命案 凶嫌周姓男子檢方聲押獲准

2019-04-20 22:24

男受不了鄰居家飄惡臭 「挖牆」而入幫清理被判刑

2019-04-20 17:45

3胎都生千金遭嫌棄 妻怒休夫：我不是工具人

2019-04-20 17:22

不滿拒酒測遭罰 施明德妻抗罰更一審敗訴

2019-04-20 15:07

花東2千人酒駕罰款逾億 他酒駕被抓14次欠款41萬元最多

2019-04-20 14:48

5度酒駕才出監 臨時工再犯處11月徒刑

2019-04-20 11:49

妻被毆打、恐嚇訴請離婚法院不准 法官：她先外遇

2019-04-20 11:30

AIP數位家電惡性倒閉 負責人捲款落跑

2019-04-20 09:37

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

太魯閣落石砸穿遊覽車 韓籍女遊客受傷送醫

2019-04-20 17:00

暗黑飲料！手搖杯喝完撕開封膜 杯底竟有「好多觸角」」

2019-04-20 11:26

獨／刑事案件新系統惹毛員警 中市警局：調查並無當機

2019-04-20 14:06

好恐怖！橋上3車追撞 休旅車上竟灑滿血

2019-04-20 19:54

花東2千人酒駕罰款逾億 他酒駕被抓14次欠款41萬元最多

2019-04-20 14:48

皺紙條許願「想長大」下一句話藏滿洋蔥 1.5萬人淚推

2019-04-20 11:05

警察制服換新裝 他拍下復刻版卡其警制服

2019-04-21 07:58

表特板主禁發統神照惹惱鄉民 挨轟「一言堂」

2019-04-20 12:15

粗魯翻身、呼巴掌…北市托嬰中心傳虐嬰 網友怒「太誇張」

2019-04-20 19:38

高雄老婦命案 染毒凶嫌曾灑酒故布疑陣

2019-04-20 13:35

影／「台灣政府」升旗被警阻 嗆聲對分局長「鞭刑」

2019-04-20 17:27

男插隊上公車故意碰後方女襲胸1秒 代價是罰金5萬元

2019-04-20 14:41

3胎都生千金遭嫌棄 妻怒休夫：我不是工具人

2019-04-20 17:22

院檢互槓／低級失誤…院檢爆發押人大戰

2019-04-21 00:10

即刻救援！台鐵鳳山站驚傳旅客摔落月台 這個月第二起

2019-04-20 11:07

不滿拒酒測遭罰 施明德妻抗罰更一審敗訴

2019-04-20 15:07

一起擄人勒贖案 引發北檢與北院互槓

2019-04-20 16:50

高雄獨居老婦命案 凶嫌周姓男子檢方聲押獲准

2019-04-20 22:24

擄人勒贖院檢互槓 劍青檢改：北院不要硬拗

2019-04-20 18:00

搬媽祖牌出來：我沒做壞事 警搜到這個他臉上三條線

2019-04-20 14:38

開本田經典台74自撞 八年級生右手噴飛命殞車內

2019-04-21 09:55

男受不了鄰居家飄惡臭 「挖牆」而入幫清理被判刑

2019-04-20 17:45

動動手指賺近7000！ 男詐騙2快遞員被起訴

2019-04-21 01:30

妻被毆打、恐嚇訴請離婚法院不准 法官：她先外遇

2019-04-20 11:30

小貨車駕駛一邊煞車一邊講手機 撞上機車 判賠90多萬元

2019-04-20 23:07

AIP數位家電惡性倒閉 負責人捲款落跑

2019-04-20 09:37

這款前女友！揪現任男友偷前任錢和名表 還把車開走

2019-04-20 18:44

小黃運將不爽Uber 衝車內折傷司機右手指被送辦

2019-04-20 11:48

影／老翁青光眼跌落月台 即時發現差3分鐘列車進站

2019-04-20 19:58

院檢互槓／法界：這是人的疏失 並非制度

2019-04-21 00:17

影／轎車和小貨車相撞 嘉義台三線車禍5人受困

2019-04-20 17:08

電動自行車管理問題多 竊賊視為俎上肉

2019-04-20 18:19

「你比較醉 我來開車」 保時捷撞分隔島翻車

2019-04-21 00:20

5度酒駕才出監 臨時工再犯處11月徒刑

2019-04-20 11:49

老翁捕魚卻倒臥水中 員警現場CPR 送醫救回一命

2019-04-20 22:21

女乘客對台鐵列車長飆粗口 越南同鄉道歉「很丟臉」

2019-04-21 10:41

高鐵台中站附近停車場火警 波及逾40輛機車

2019-04-20 12:31

偷個百元水龍頭...法官判關7個月

2019-04-21 09:49

兒忽病死家中 老母無人顧也病死

2019-04-21 00:40

「台灣政府」欲闖省府升旗 被警阻擋

2019-04-20 22:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top