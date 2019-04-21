越女逃票被抓囂張嗆車長 台鐵局長回應了

2019-04-21 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



臉書粉絲專頁「台灣便當管理局-附屬鐵路部」18日po出一則影片，畫面中一名越南籍女子疑未購票就搭乘列車，不滿列車長魏明毅詢問，竟飆罵髒話驅趕，引發網友一陣撻伐，甚至有同鄉跳出來表示很丟臉。對此，台鐵局長張政源表達不捨，並肯定該車長在工作上的表現。

針對此事，張政源在臉書說，魏明毅遭一名女性乘客以「不雅語言」回應，感到十分不捨，對於魏堅持依相關規定盡職責及基於維護其他旅客權益，要求完成查驗車票的態度，表示肯定。

張政源說，昨已請台北車班主任劉益宏代表自己向魏明毅表達關心及慰問，再次肯定魏面對旅客的言語挑釁，仍保持鎮定力面對旅客不理性行為，堅定負起維護車上乘車秩序的責任。

台鐵局則表示，該車長相當優秀，而據據台北車班回報，有關上述影片是4月18日1218次新豐=湖口間，一名女性外籍旅客，在車廂講電話，因聲量太大影響車廂安寧，本組車長魏明毅巡車發現，勸導旅客降低音量。