開本田經典台74自撞 八年級生右手噴飛命殞車內

2019-04-21 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台74線快速道路下台中高鐵匝道口今天凌晨4時許，傳出一起死亡車禍，石姓男子駕駛的本田經典房車在下匝道時，疑高速失控，直接碰撞道路左側護欄，石的右手因開窗，遭護欄截斷噴飛，石當場死亡，警消獲報到場時沒有送醫，直接由警方報請檢方相驗釐清死因，警方表示，因石當場死亡沒有送醫，所以沒有抽血，只能待檢方在相驗時再行釐清石是否涉酒駕或其他危險駕車行為。

台中市第四警分局交通分隊調查，今天凌晨4時許，南屯區南屯區台74線快速公路下台中高鐵匝道，發生一起轎車自撞道路護欄的死亡車禍，石姓男子（28歲）駕駛本田的轎車由台74線快速公路往烏日(北上)方向行駛，欲下台中高鐵匝道時，石疑因超速導致車輛失控，自撞匝道左側護欄，石因當場死亡，消防局救護車到場檢傷後，認為石已明顯死亡，無送醫必要，交由警方報請檢察官相驗，釐清死因。

死者母親接獲警方通報時，不斷痛哭失聲，表示不知兒子為何會深夜外出，也不知兒子是要到何處，怎麼會發生自撞車禍，將配合檢警調查。