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偷個百元水龍頭...法官判關7個月

2019-04-21 09:49聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市楊姓男子是慣竊，他涉嫌在去年8月間持螺絲起子在南區某海產店，偷走店家一個價值約100元的水龍頭，店家調閱監視器後，發現楊的特徵，隔月6日，店家恰巧在南區台中中、忠孝路交叉口發現楊，店家質問楊是否行竊，他承認犯行，還把水龍頭給裝回去，店家報警，全案依加重竊盜罪嫌移送，台中地院以楊是累犯，判刑7月。

判決書指出，楊姓男子去年8月23日上午8時許，持螺絲起子前往南區潘姓業者經營的海產店，趁四下無人，持螺絲起子1 把，拆走裝在海產店騎樓水槽的水龍頭1個，價值約百元，楊得手後逃離現場，潘發現後調閱監視器畫面。

同年9月6日，在南區台中路、忠孝路口，發現楊，潘上前提示監視器畫面並詢問，楊承認行竊，並隨潘到海產店，將水龍頭裝回後，潘報警處理，全案依加重竊盜罪嫌移送法辦。

台中地院審酌，楊在2017年間涉竊盜案，遭判刑6月確定，又另涉竊盜案判行3月確定，因執行有期徒刑8月，未料楊在去年7月執行完畢後，5年內又再犯有期徒刑以上之最，屬於累犯，且考量楊執行後，卻故意再犯與前案罪質相同的竊案，足見楊有其特別惡性，且前罪的徒刑執行無成效，對於刑罰的反應力顯然薄弱，依司法院大法官釋字第775號解釋意旨，認有必要依刑法第47條第1項規定加重其刑，依加重竊盜罪，判刑7月，全案可上訴。

台中市楊姓男子是慣竊，他去年8月持螺絲起子偷走海產店的水龍頭，價值約百元，但法官...
台中市楊姓男子是慣竊，他去年8月持螺絲起子偷走海產店的水龍頭，價值約百元，但法官認為他是累犯，加重其刑，判刑7月。圖／本報資料照片
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竊盜大法官司法院
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