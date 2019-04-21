偷個百元水龍頭...法官判關7個月

2019-04-21 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市楊姓男子是慣竊，他涉嫌在去年8月間持螺絲起子在南區某海產店，偷走店家一個價值約100元的水龍頭，店家調閱監視器後，發現楊的特徵，隔月6日，店家恰巧在南區台中中、忠孝路交叉口發現楊，店家質問楊是否行竊，他承認犯行，還把水龍頭給裝回去，店家報警，全案依加重竊盜罪嫌移送，台中地院以楊是累犯，判刑7月。

判決書指出，楊姓男子去年8月23日上午8時許，持螺絲起子前往南區潘姓業者經營的海產店，趁四下無人，持螺絲起子1 把，拆走裝在海產店騎樓水槽的水龍頭1個，價值約百元，楊得手後逃離現場，潘發現後調閱監視器畫面。

同年9月6日，在南區台中路、忠孝路口，發現楊，潘上前提示監視器畫面並詢問，楊承認行竊，並隨潘到海產店，將水龍頭裝回後，潘報警處理，全案依加重竊盜罪嫌移送法辦。