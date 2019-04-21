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女大學生罵人「賤」 被判處拘役10天

2019-04-21 09:42聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

黃姓女大學生因細故對李姓女被害人心生不滿，今年1月7日在社群網站上，在不特定人可共見共聞限時動態上，涉嫌發表「很賤喔用我漏刪的假帳號看我？李女妳夠了沒…」等文字，台南地院法官依黃女違反散布文字誹謗罪，判處拘役10天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，黃姓女大學生（24歲）因糾紛對李女心生不滿，今年1月7日上午10點多，在住處登入Instagram社群網站後，以個人申設帳號，在不特定人可共見共聞限時動態上，發表「很賤喔，用我漏刪的假帳號看我？李妳夠了沒…一定要這麼的噁心」等文字，李女經友人通知發現上情，報警法辦起訴。

南檢檢察官經查，「賤」字一詞，用於指涉女性人格低下，有貶抑人格意味，依黃女涉加重誹謗罪嫌聲請簡易判決。

法官認為，被告於社群網站上張貼、散佈文字，內容客觀上足使不特定大眾閱覽者，已非抽象的公然為謾罵或嘲弄堪以比擬，上述文字，衡諸社會常情，屬個人人格、名譽負面評價，毀損被害人名譽，為散播誹謗文字。

法官依被告所為，犯刑法第310條第2項散布文字誹謗罪，審酌她未能理性處理和被害人糾紛，於社群網站上張貼有損告訴人名譽文字，所為不當，念被告犯罪後坦承部分犯行，可見悔意，衡量迄未能與告訴人達和解等情狀，量處其刑。

黃姓女大學生因細故對李姓女被害人心生不滿，今年1月7日在社群網站上，涉嫌發表「很...
黃姓女大學生因細故對李姓女被害人心生不滿，今年1月7日在社群網站上，涉嫌發表「很賤喔用我漏刪的假帳號看我？…」等文字，台南地院法官依黃女違反散布文字誹謗罪，判處拘役10天，得易科罰金，全案可上訴。本報資料照片
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大學生檢察官Instagram
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