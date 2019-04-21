注意！台南市1至3月十大「吸金」測速照相 一次告訴你

2019-04-21 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市區車流量，違規也不少，交通大隊今天統計，今年1至3月全市十大固定測速照相機拍下超速及闖紅燈違規案件，總件數2萬4576件，約為公庫進帳4424萬多元，平均一個月約可進帳1474萬多元。

1至3月台南市「績效」最好固定式測速照相機，以南區新平路24號前這支最「吸金」，共拍照3260張，至少開罰586萬8000多元，該路段限速時速50公里。

台南市交通大隊指出，第一名照相機設置地點南區新平路，位於安平工業區內主要聯絡道路，車流往來很大，肇事率高，設置測速照相機提醒駕駛人減速，確保行車安全。

其次是安南區安明路靠近北汕尾路口測速照相機，共拍照2393張，約開罰430萬7000多元；警方說，安明路為台南市北區、安南區最要外環道路，車道寬，往來車速快。

仁德區台1線341.85公里測速照相機也拍照2393張，約開罰430萬7000多元。員警指出，該路段道路寬敞，車速快易發生車禍，駕駛人應減速慢行。

其他依序為南區南區永成路2段369號往南70公尺處（2250張）、龍崎區182市道28公里（1966張）、南區中華南路近西門路口（1830張）、七股區台17線153.95公里處（1386張）、台17線濱南路海口宮前（1265張）、楠西區台3線369公里（561張）。