小貨車駕駛一邊煞車一邊講手機 撞上機車 判賠90多萬元

2019-04-20 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市許姓男子駕駛小貨車靠路邊停車，因一邊煞車一邊講手機，鬆開煞車時，造成小貨車往前滑行撞到前方機車騎士翁姓男子，翁為穩住車身，以雙腳硬撐著，雖然機車沒有倒地，但仍造成翁受傷，膝韌帶拉傷、右膝前十字韌帶部分斷裂等傷勢，翁提告請求損害賠償，橋頭地院審理後，貨車駕駛許姓男子賠償騎士翁姓男子90萬餘元，可上訴。

翁姓機車騎士提告主張，2015年11月下旬晚間，他騎機車載妻子行經燕巢區路口，在慢車道停紅燈時，小貨車駕駛許姓男子靠路邊停車，因為一邊煞車一邊講行動電話，鬆開煞車導致小貨車往前滑行撞到機車。

翁提告主張，他為了穩住車身，以雙腳硬撐，雖然機車沒倒地，但仍有受傷。到醫院初步診斷，有後背部及四肢痠痛、右側下巴挫傷。同年12月再到醫院診療時，發現有雙肩、右膝、膝韌帶拉傷，右膝前十字韌帶部分斷裂等傷害，請求醫療費，勞動能力損失，精神撫慰等損害賠償。

判決指出，貨車駕駛許姓男子說，事故發生當下，機車兩人都沒倒地，也表示不需要叫救護車，翁所受的傷，與事故無關，讓為對方提出精神慰撫金過高。