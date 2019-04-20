親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

小貨車駕駛一邊煞車一邊講手機 撞上機車 判賠90多萬元

2019-04-20 23:07聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市許姓男子駕駛小貨車靠路邊停車，因一邊煞車一邊講手機，鬆開煞車時，造成小貨車往前滑行撞到前方機車騎士翁姓男子，翁為穩住車身，以雙腳硬撐著，雖然機車沒有倒地，但仍造成翁受傷，膝韌帶拉傷、右膝前十字韌帶部分斷裂等傷勢，翁提告請求損害賠償，橋頭地院審理後，貨車駕駛許姓男子賠償騎士翁姓男子90萬餘元，可上訴。

翁姓機車騎士提告主張，2015年11月下旬晚間，他騎機車載妻子行經燕巢區路口，在慢車道停紅燈時，小貨車駕駛許姓男子靠路邊停車，因為一邊煞車一邊講行動電話，鬆開煞車導致小貨車往前滑行撞到機車。

翁提告主張，他為了穩住車身，以雙腳硬撐，雖然機車沒倒地，但仍有受傷。到醫院初步診斷，有後背部及四肢痠痛、右側下巴挫傷。同年12月再到醫院診療時，發現有雙肩、右膝、膝韌帶拉傷，右膝前十字韌帶部分斷裂等傷害，請求醫療費，勞動能力損失，精神撫慰等損害賠償。

判決指出，貨車駕駛許姓男子說，事故發生當下，機車兩人都沒倒地，也表示不需要叫救護車，翁所受的傷，與事故無關，讓為對方提出精神慰撫金過高。

法官審理認為，翁當時遭小貨車從後方滑行撞擊，翁以雙腳硬撐，機車沒倒地。翁乘坐機車上，雙腳著地，以其全身力量阻止機車翻覆，下肢受力最為嚴重。翁提出醫院診療時，發現有雙肩、右膝、近端脛骨骨折、膝韌帶拉傷、右膝前十字韌帶部分斷裂等傷害受傷部位，應屬相符。因此就此部分受傷的醫療費用、勞動力損失、精神慰撫金等，判貨車司機賠機車騎士90萬餘元。可上訴。

開車時講手機。示意圖／Ingimage
開車時講手機。示意圖／Ingimage
分享

機車騎士救護車骨折
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

3胎都生千金遭嫌棄 妻怒休夫：我不是工具人

2019-04-20 17:22

不滿拒酒測遭罰 施明德妻抗罰更一審敗訴

2019-04-20 15:07

花東2千人酒駕罰款逾億 他酒駕被抓14次欠款41萬元最多

2019-04-20 14:48

5度酒駕才出監 臨時工再犯處11月徒刑

2019-04-20 11:49

妻被毆打、恐嚇訴請離婚法院不准 法官：她先外遇

2019-04-20 11:30

AIP數位家電惡性倒閉 負責人捲款落跑

2019-04-20 09:37

不爽性交易曾遭欺騙 男子持電擊棒乾洗還白嫖

2019-04-20 04:39

糗！養小三被抓包遭趕出家門 男訴離求分產遭駁回

2019-04-20 04:37

偷電動單車賤賣 5移工送辦

2019-04-20 00:52

台新金3員工涉內線 訊後交保

2019-04-20 00:52

避免塞車！北市警列「路口淨空執法周」開鍘

2019-04-19 22:22

名嘴酒駕欠2萬3千罰鍰好多年 執行署到府說明就繳清

2019-04-19 21:59

護理師成密醫打美容針 害女客人失明

2019-04-19 21:13

買法拍屋送改造手槍、子彈？屋主開天花板夾層嚇得報案

2019-04-19 20:13

逮捕不合法還是北院法官漏看？ 高院莫名其妙遭點名

2019-04-19 19:54

何瑞元嫌女作家「文筆爛」拒付款挨告 檢方不起訴

2019-04-19 18:43

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

妙禪在集會上旋轉跳躍獻飛吻 網酸「開演唱會？」

2019-04-20 10:19

女酒駕保時捷撞分隔島四腳朝天 差點衝進麥當勞

2019-04-20 08:54

高雄路竹平交道車禍 1男子遭莒光號撞死

2019-04-20 10:11

太魯閣落石砸穿遊覽車 韓籍女遊客受傷送醫

2019-04-20 17:00

鄰居將自家轎車當「垃圾車」 男超崩潰：家人快得憂鬱症

2019-04-20 10:16

行人跨越平交道 在高雄遭莒光號撞斃

2019-04-20 09:04

暗黑飲料！手搖杯喝完撕開封膜 杯底竟有「好多觸角」」

2019-04-20 11:26

獨／刑事案件新系統惹毛員警 中市警局：調查並無當機

2019-04-20 14:06

新北工安意外 物流貨車司機遭油壓尾門夾死

2019-04-20 09:09

花東2千人酒駕罰款逾億 他酒駕被抓14次欠款41萬元最多

2019-04-20 14:48

高雄左營老婦命案 逮捕涉案男子 周嫌稱「不是故意的」

2019-04-20 10:39

皺紙條許願「想長大」下一句話藏滿洋蔥 1.5萬人淚推

2019-04-20 11:05

好恐怖！橋上3車追撞 休旅車上竟灑滿血

2019-04-20 19:54

粗魯翻身、呼巴掌…北市托嬰中心傳虐嬰 網友怒「太誇張」

2019-04-20 19:38

表特板主禁發統神照惹惱鄉民 挨轟「一言堂」

2019-04-20 12:15

高雄老婦命案 染毒凶嫌曾灑酒故布疑陣

2019-04-20 13:35

台新金3員工涉內線 訊後交保

2019-04-20 00:52

影／用槍逼還高利貸 男多次帶槍上酒店被逮

2019-04-20 09:49

影／「台灣政府」升旗被警阻 嗆聲對分局長「鞭刑」

2019-04-20 17:27

3胎都生千金遭嫌棄 妻怒休夫：我不是工具人

2019-04-20 17:22

不爽性交易曾遭欺騙 男子持電擊棒乾洗還白嫖

2019-04-20 04:39

即刻救援！台鐵鳳山站驚傳旅客摔落月台 這個月第二起

2019-04-20 11:07

男插隊上公車故意碰後方女襲胸1秒 代價是罰金5萬元

2019-04-20 14:41

不滿拒酒測遭罰 施明德妻抗罰更一審敗訴

2019-04-20 15:07

弟吸毒弒母 姊出庭盼別判死

2019-04-20 00:52

高雄一男子穿越平交道 遭莒光號擦撞身亡

2019-04-20 10:03

一起擄人勒贖案 引發北檢與北院互槓

2019-04-20 16:50

搬媽祖牌出來：我沒做壞事 警搜到這個他臉上三條線

2019-04-20 14:38

AIP數位家電惡性倒閉 負責人捲款落跑

2019-04-20 09:37

妻被毆打、恐嚇訴請離婚法院不准 法官：她先外遇

2019-04-20 11:30

男受不了鄰居家飄惡臭 「挖牆」而入幫清理被判刑

2019-04-20 17:45

擄人勒贖院檢互槓 劍青檢改：北院不要硬拗

2019-04-20 18:00

糗！養小三被抓包遭趕出家門 男訴離求分產遭駁回

2019-04-20 04:37

這款前女友！揪現任男友偷前任錢和名表 還把車開走

2019-04-20 18:44

影／老翁青光眼跌落月台 即時發現差3分鐘列車進站

2019-04-20 19:58

「超跑少東」陳風廷傳債務糾紛神隱 陳父100萬元交保

2019-04-20 10:58

高雄獨居老婦命案 凶嫌周姓男子檢方聲押獲准

2019-04-20 22:24

電動自行車管理問題多 竊賊視為俎上肉

2019-04-20 18:19

小黃運將不爽Uber 衝車內折傷司機右手指被送辦

2019-04-20 11:48

影／轎車和小貨車相撞 嘉義台三線車禍5人受困

2019-04-20 17:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top