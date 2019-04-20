男受不了鄰居家飄惡臭 「挖牆」而入幫清理被判刑

2019-04-20 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市一名張姓男子認為隔壁鄰居林姓女子時常不在家，把家裡當倉庫，堆積大量垃圾，被傳出的惡臭困擾已久，竟在前年請工人在牆壁鑿洞，擅自進入林女家中清空垃圾，搬離家電。林女數日後回家驚見報警，張男被檢方依毀損等罪起訴。

士林地院一審依毀壞他人建物罪，判張男8月徒刑；依毀損他人物品罪，判4月徒刑，可緩刑3年，還要賠償林女母親6萬元；賠償林女45萬元及繳交公庫3萬元，全案可上訴。

判決書指出，林女患有身障，張男2017年某日趁林女不在家，請來工人在牆壁鑿出至少150公分的洞口，完成後進入林女家中，發現堆積大量垃圾：約隔兩周，張男再次請工人將林女家中垃圾丟棄，林女數日後回家發現報警。

張男訊時坦承毀損林女家電、侵入林女住宅等犯行。他供稱，每次在家中都聞到惡臭，所以請來工人在牆壁上打洞，想知道怎麼回事；打開洞後，發現真的很臭，冰箱食物腐汁外溢，還有死老鼠，看到一堆垃圾，但有看到床、衣服、書、紙等物品。

檢方調查，林女家中雖凌亂不堪，但還有電視、冰箱等有價值物品，張男擅自清空，是毀損行為，還侵入隔壁住宅，同時犯下毀損及侵入住宅罪。

林女證稱，屋子是母親所有，家裡有烤箱、冰箱、電視、電子鍋、按摩椅等家具，還有自己與過世祖母的衣物用品，少數現金及黃金等，以及子女成長照片。

當地里長證稱，從未有住戶向自己反應，林女家中有腐臭味；事發當時接獲林女電話，指回家時牆壁多了一個洞。