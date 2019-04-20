3胎都生千金遭嫌棄 妻怒休夫：我不是工具人

2019-04-20 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



林姓男子與妻子結婚20多年，婚後夫妻感情不錯，未料，林希望生個兒子，得知第3胎還是女兒，心情不悅，從此分房迄今，近年來，林質疑妻子把錢花用哪裡？兩人為此爭吵，現在連家用都不給，甚至沒有交談，妻子長期遭忽視罹憂鬱症求助醫師，認沒愛了，更不想繼續當個理所當然的工具人，訴請離婚，台南地院認兩人婚姻長期失和准予離婚。

林妻表示，剛結婚時，丈夫每月給她5萬元作為家用，直至3年前，有時就沒有給，還質疑她把錢花到哪裡？女兒註冊費都是她支付的；之前有給她提款卡，但2年前就因她第一次買演唱會門票，想嘗試去聽演唱會，回來後想跟他分享時，對方卻要查錢還剩下多少？

她說， 丈夫很多事情都以金錢衡量，有次她在高速公路上車子爆胎，下交流道後換胎，支出500元，丈夫得知業者開價500元，她即支付500元一事很生氣，責備她「對方要500元，你都不會殺價嗎？」。丈夫希望生兒子，但第3胎還是女兒時，整整1、2周都沒跟她講話，分房迄今，除女兒及雙方家庭事情之外，幾乎沒有交談。

她說，念在女兒還小，一直容忍多年被忽視做個假性單親的角色，長期壓抑下而生病，罹憂鬱症需求助醫師；如今女兒都長大了，她外出工作，也想開了，她對丈夫沒愛了，更不想繼續當個理所當然的工具人。

林指出，當年是買了新房居住，跟老板借款500萬元繳房貸，他拿提款卡去提款，等妻子有需要再跟他講，存摺則放在家裡。他說，妻子生第3胎時，他的情緒比較低落，後來想當然生下來就要面對，也曾在產檢後期陪她去醫院，後來因妻子都會陪3女睡，之後才分房。