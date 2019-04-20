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不滿拒酒測遭罰 施明德妻抗罰更一審敗訴

2019-04-20 15:07中央社 台北20日電

施明德（右）妻子陳嘉君（左）不滿拒絕酒測遭罰興訟，更一審判陳女敗訴。 聯合報系資...
施明德（右）妻子陳嘉君（左）不滿拒絕酒測遭罰興訟，更一審判陳女敗訴。 聯合報系資料照片／記者陳易辰攝影
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前民進黨主席施明德妻子陳嘉君不滿拒絕酒測遭罰興訟，一審勝訴。案經發回，更一審認為臨檢合法，駕駛人有受稽查義務，陳女挨罰是未接受稽查而非拒絕酒測，日前判陳女敗訴。

判決書指出，陳嘉君於民國105年2月19日晚間駕車行經台北市信義快速道路，因「行經設有告示執行酒精濃度測試檢定處所，不依指示停車接受稽查」，遭台北市交通事件裁決所裁處罰鍰新台幣9萬元，吊銷駕照。

陳嘉君提起行政訴訟主張，警方在象山隧道內限縮道路且無差別地任意阻攔每一輛車，是以違憲方式設置攔檢站，更何況她因過敏體質不曾飲酒，政壇多人皆知。

陳嘉君引用司法院釋字第535號解釋、警察職權行使法，主張她當天無酒駕、超速、危險駕駛、交通事故，因此拒絕警察限縮道路、任意的、無差別的、違憲的逐一盤查，不應裁罰。

士林地方法院行政訴訟庭一審認為，員警攔停所有經過車輛以觀察駕駛人是否疑似酒駕，已逾越警察職權行使法第8條第1項第3款「警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具，得予以攔停並採行下列措施：…三、要求駕駛人接受酒精濃度測試之檢定。」規定，屬恣意對人民實施的違法臨檢。

一審認為，交通事件裁決所未審酌警察封路攔檢的合法性，直接認定陳嘉君拒絕酒測並裁罰有所違誤，判陳女勝訴。

案經上訴，台北高等行政法院認為，本案臨檢方式符合比例原則，且原判決未區辨拒絕接受稽查與酒測的規範目的與構成要件不同，有適用法規不當、理由不備等違法，發回更審。

士院更一審認為，警方依研究報告及信義區飲酒店密度高等理由，以確保道路交通安全，防制更大危害為由，由分局長指定管制站，符合警察職權行使法第6條第1項第6款「警察於公共場所或合法進入之場所，得對於下列各款之人查證其身分…六、行經指定公共場所、路段及管制站者。」規定。

更一審認為，本件員警靠短暫攔阻，辨明汽車駕駛人有無飲酒徵兆，再決定是否進一步攔檢，並未全面攔檢、酒測，以對人民侵害最小的方法實施集體臨檢，以達成防制酒駕所造成重大危害的公益目的，臨檢合法。

更一審指出，警察機關依警察職權行使法第6條第1項第6款在「易酒駕路段」設置管制站，駕駛人即有停車接受稽查義務，不依指示接受稽查即可處罰，不以車輛具備已發生危害或合理判斷易生危害為前提，陳女援引警察職權行使法第8條的主張不足採信，判陳女敗訴，可上訴。

警察臨檢酒駕
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