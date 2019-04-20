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花東2千人酒駕罰款逾億 他酒駕被抓14次欠款41萬元最多

2019-04-20 14:48聯合報 記者羅紹平╱即時報導

法務部行政執行署花蓮分署表示，近幾年來花、東2縣有近2000名酒駕民眾積欠上億元罰款；執行署將強制執行查封財產，其中花蓮林姓男子被抓到酒駕14次，至今積欠罰款41萬元。面對執行署將強制執行，法扶志工坦言，大部分是弱勢族群，讓人很無奈。

儘管酒駕刑責不斷加重，花東地區酒駕問題仍然嚴重，公路總局花東監理站日前執行「酒駕零容忍」專案，清查花東地區竟發現有近2000人積欠酒駕罰鍰，金額新台幣1億190萬餘元，已送交法務部行政執行署花蓮分署強制催收，如無法繳交將查封財產。

花蓮分署表示，這些積欠罰款未包含移送地檢署偵辦者或是法院的處分金，主要都是酒測值低於0.25毫克者，或是檢察官緩起訴金額低於監理站罰款，需要補足的金額。其中花蓮地區被催討的有1072人，台東地區有415人，若加上人不在花東地區者共近2000人。

行政執行署花蓮分署表示，積欠罰款最多的是花蓮林姓男子共有14次酒駕紀錄，其中8件依公共危險罪移送地檢署偵辦，服刑1年2個月；另外6次未達公共危險罪，或拒絕酒測，由監理站裁罰共44餘萬元，監理站送執行署強制催討，執行官查扣到2萬6千多元保險費，目前還欠41萬元。台東的積欠罰款最多是24萬元，當中有2次拒絕酒測罰18萬元。

賴姓執行官表示，林男曾經是低收入戶，又有肝病、心臟病和高血壓，平常打零工，雖然有提出償還計畫，但最後還是繳不出錢，近日內將前往查封不動產。

花、東2縣酒駕問題嚴重，近幾年來花、東2縣有近2000名酒駕民眾積欠上億元罰款。...
花、東2縣酒駕問題嚴重，近幾年來花、東2縣有近2000名酒駕民眾積欠上億元罰款。記者羅紹平／翻攝
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