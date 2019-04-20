男插隊上公車故意碰後方女襲胸1秒 代價是罰金5萬元

2019-04-20 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市胡姓男子搭公車時，在公車靠站時，涉嫌以左手肘故意碰觸後方女子胸部1秒的時間。基隆地院依違反「性騷擾防治法」判胡男拘役50天，得易科5萬元罰金。

基隆地院判決書指出，去年8月某日下午5點多，胡姓男子在基隆某路等公車，他趁公車靠站時，見一名女子站在其左後方排隊等候上車，趁女子不及抗拒之際，向其左側移動至女子前方插隊，以左手手肘碰觸她胸部一下。隨即跟隨排隊走上公車。女子搭上公車後，於公車停靠基隆市公車總站時告知司機，司機轉知基隆市公處總站人員了解後，司機將公車駛至警局協助女子報警。

被害女子指控，當時胡男碰到她胸部的時間大概1秒，碰觸之後他就先上車，她有質問「為什麼撞我的胸部？」

胡男則矢口否認有任何違反性騷擾防治法犯行，辯稱當時是下班、下課時間，人很多，公車要進站時，和女子同行的小孩站在候車處階梯下，他好意叫小孩不要站在離路邊那麼近的地方，他當時左手拿雨傘，右手牽小孩上公車，他覺得自己是做好事，沒有碰女子胸部或其他部位，而且如果他有犯法的話當時應該要逃跑；他反指女子亂說話。

由於雙方各執一詞，法官勘驗公車監視器錄影帶釐清，法官指錄影畫面，因遭另1名白衣女子擋住胡男與女子中間之位置，雖無法直接看見被告左手肘有無碰觸到女子右胸，但根據畫面，已可清楚看見胡男插入排隊上車隊伍，至女子右前方甚近之位置，胡男之左手臂係呈現向後抬起之彎曲狀態，與被害女子指控他以左手肘碰觸其右胸相符。且在女子踏上公車之同時，出現「幹嘛 你這樣子碰」之女性聲音。

法官並指出，根據監視器，均未見胡男有以右手牽和女子同行小孩，根本沒有任何肢體接觸，顯見胡男所辯不實。