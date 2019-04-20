5度酒駕才出監 臨時工再犯處11月徒刑

2019-04-20 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南徐姓男子是臨時工，因5度酒駕公共危險罪被判10月徒刑，去年5月底才執行完畢出監，相隔4個月，9月底大白天在安定區一檳榔攤內狂喝6瓶啤酒，晚間騎機車行經178線善化路段時遇警攔檢，酒測後酒精濃度高達每公升0.86毫克被送辦，台南地院認徐為累犯，加重其刑，處11月徒刑，可上訴。

檢警調查，56歲徐姓男子去年9月30日12時在安定區港口里一檳榔攤內，飲用啤酒6瓶，已達不能安全駕駛動力交通工具的程度，仍罔顧大眾行車安全，同日晚間7時許，酒後騎機車離開檳榔攤，7時19分行經善化區178線14公里處前遇警攔檢，經當場酒測，酒精濃度仍高達每公升0.86毫克。

徐有5度酒駕紀錄被判10月徒刑，去年5月29日才執行完畢出監，相隔4個月又再次喝的酩酊大醉，在該檳榔攤待了7個小時才離開現場，但酒精濃度仍高達0.86毫克。