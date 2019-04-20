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妻被毆打、恐嚇訴請離婚法院不准 法官：她先外遇

2019-04-20 11:30聯合報 記者林敬家╱即時報導

劉姓女子女子結婚20多年，指控公務員丈夫對他家暴訴請離婚，但彰化地院認為劉女疑似先外遇，丈夫才毆打恐嚇她，且劉女自行離家至今已兩年多，她所應負的責任較重，判兩人不准離婚，但夫的行為，造成她精神上痛苦，判賠10萬元精神慰撫金，可上訴。

劉女指控丈夫脾氣暴躁，只要心情不佳就以三字經辱罵她，還揚言道知道怎麼打才驗不出外傷，「打我會盡量打在如果要驗傷的話也找不到的地方，比如說腳踝或臀部」，讓她心生恐懼，2016年間多次跟蹤她，曾將她打到左側尺骨骨折，就醫住院治療，因此申請保護令。

劉夫還曾傳簡訊「殺殺殺」、「如果是以下這個人，下次就要動手」及斧頭、手槍的圖片給劉女，並告訴她曾攜帶武器跟蹤她，如發現她與其他人交往發生兇殺案、至少有人重傷、會讓他死、讓他斷手斷腳等。

但劉夫反控妻外遇，與其他男子互稱老公老婆，每天通電話10多通，該男子侵害配偶權部分在另案判賠劉夫20萬元，劉夫認為，雙方婚姻裂痕是因妻違反夫妻忠誠義務所致，且妻不告而別離家出走棄他及小孩於不顧顧。

法官認為，夫妻之一方受他方不堪同居虐待，可請求離婚，但劉夫是一時氣憤才對劉女動手，無法證明劉女長期受到慣行毆打虐待，法官雖認定兩人婚姻已生破綻而無回復希望，有難以維持婚姻的重大事由，雙方都有責任，但婚姻發生破綻是起因於劉女外遇，責任較重，駁回她離婚請求。

劉姓女子訴請離婚，法官認為劉女先外遇駁回請求。報系資料照
劉姓女子訴請離婚，法官認為劉女先外遇駁回請求。報系資料照
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婚姻離婚外遇
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