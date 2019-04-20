彰化女檢察官遭控性騷歧視 檢審會處分警告

2019-04-20 10:33 中央社 台北20日電



彰化地檢署檢察官莊珂惠遭投訴辦案時疑涉性騷擾，甚至國籍歧視；法務部檢審委員今天說，認定她在庭上言語失當，讓人誤解有歧視，決議處分警告。

至於勘驗女子身體私密部位疑涉性騷擾，檢審委員認為莊珂惠的偵查手段不恰當，決議處分書面促請注意。

全案緣於，莊珂惠偵辦一起妨害家庭案件，民國107年4月24日偵訊時，認為案件告訴人所提被告黃姓女子身體特徵有必要查證以釐清事證，但當時女法醫公出，在僅一名女法警在場空間，親自勘驗黃姓女子身體私密部位，並命女法警拍照存證。

此外，財團法人民間司法改革基金會指有民眾投訴莊珂惠偵辦詐欺案時，嗆越南籍配偶「越南女人愛騙台灣男人錢」涉及種族歧視，又在辦理傷害致死案件時，對死者兒子說「你爸只是早死晚死而已」。

莊珂惠透過台灣彰化地方檢察署表示，如果不即時勘驗胸部特徵，同案男性被告如果告知黃姓女子，有可能滅證，有即時勘驗必要；至於有關程序違失及不當言詞舉動部分，法務部或台灣高等檢察署如果認為有懲處必要，由高層依法定奪；彰檢說，後續會依相關懲處程序處理。

高檢署台中檢察分署3月底發布新聞稿說，妨害家庭案部分，經勘驗偵訊光碟、照片與當日偵訊筆錄，認定檢察官要求被告脫去衣褲勘驗，有調查必要性與關聯性，而無性騷擾違法情事，但檢察官未安排女性書記官在場製作勘驗筆錄，事後自己製作勘驗筆錄，又未要求當時在場人簽名等，不符刑事訴訟法規定，急迫性也有疑義。

是否種族歧視、不當言語方面，台中高分檢經調閱案件偵訊錄影及錄音光碟後，認定莊珂惠確有與偵查案件無關的不當言詞及舉動。